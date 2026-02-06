快手遭罰1.191億人幣，涉大量色情低俗內容直播，快手：誠懇接受，堅決整改

北京市互聯網信息辦公室今日通報，針對近期快手平台出現大量色情低俗內容直播問題，在國家互聯網信息辦公室指導下，北京網信辦依法對北京快手科技有限公司涉嫌違法行為進行立案調查。經查實，快手平台未履行網絡安全保護義務，未及時處置系統漏洞等安全風險，未對用戶發布的違法信息立即採取停止傳輸、消除等處置措施，情節嚴重，影響惡劣。北京市網信辦依據相關法律法規，對北京快手科技有限公司處警告、1.191億元人民幣罰款處罰，同時責令其限期改正、依法依約處置帳號、從嚴處理責任人。



北京網信辦強調，將持續加大網絡執法力度，依法嚴厲打擊各類違法行為，督促網站平台嚴格落實主體責任，切實保障網絡安全，保護人民群眾合法權益，維護網絡空間天朗氣清。



對於被罰款過億元人民幣並被責令改正，快手發布致歉聲明稱「誠懇接受，堅決整改」。



快手表示，由於公司技術管理原因，應急處置不及時，導致平台出現大量色情低俗內容，造成惡劣影響。快手深感自責、深表歉意。事件發生後，快手全面排查風險意識、安全基建、應急響應和內部管理等方面存在的問題，積極採取多種措施補齊短板。



*快手：事件教訓極其慘痛，將以此為戒時刻警醒*



快手感謝主管部門的檢查和指導，以及社會公眾的批評和監督，指今次事件的教訓極其慘痛，快手將以此為戒，時刻警醒。今後快手將繼續堅持安全與發展並重，強化依法合規經營意識，健全長效治理機制，切實履行主體責任和社會責任，以更良好的生態和更優質的服務，回報廣大用戶和社會的期待。



去年12月22日晚間，許多網友反映，快手直播間突然出現大量色情內容。隨後快手有大量直播間被封禁，23日0時後，快手App的「直播」板塊已無任何內容。快手23日在港交所發布公告稱，公司快手應用的直播功能於22日晚10時左右遭到攻擊，公司已第一時間啟動應急預案，經全力處置與系統修復，快手應用的直播功能已逐步恢復正常服務。其他服務未受影響，公司始終嚴守合規底線。

《經濟通通訊社6日專訊》