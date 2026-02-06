《中英關係》中英金融工作組：討論中英財富通可行性，鼓勵企業兩地上市融資

中英金融工作組首次會議1月31日在北京舉行，達成多項務實合作成果。根據《中英金融工作組首次會議共識文件》，雙方重申，資本市場在推動實體經濟增長方面發揮重要作用。中方注意到英方近期對上市制度（包括對跨國企業的上市制度）的改革舉措。雙方鼓勵符合條件的企業通過中英股票市場互聯互通等方式在對方市場上市融資，從而對接全球多元化投資者和機構資金，為全球展業提供資金支持。雙方歡迎滙豐銀行獲准在中國金融期貨交易所開展國債期貨交易。



*探索財富管理和養老金等領域的市場互聯互通*



雙方認可倫敦作為全球領先外匯交易中心和重要離岸人民幣業務樞紐的地位。倫敦是規模最大、最具活力和最具創新性的人民幣離岸市場之一，中方支持在英中資金融機構開發更多以人民幣計價的金融產品。雙方歡迎中國銀行倫敦分行成為英國第二家人民幣清算行。



雙方重申致力於探索財富管理和養老金等領域的市場互聯互通。雙方深入討論了中英財富通的可行性，以促進雙向投資流動、引導長期資本、為投資者實現長期穩定回報。



雙方歡迎中英綠色金融合作所取得的進展。雙方認識到金融市場可在應對生物多樣性喪失、保護豐富的自然生態系統方面發揮重要作用。雙方同意加強可持續金融領域的知識共享和能力建設，包括轉型金融以及自然相關融資框架。



雙方一致支持將中英金融工作組作為開展技術性監管交流、金融市場發展與創新、金融穩定與韌性等議題的重要對話機制，並期待工作組定期召開會議。

《經濟通通訊社6日專訊》