  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

06/02/2026 09:29

《Ａ股行情》滬指低開0.87%，白銀黃金價格暴跌，上期所再出手控風險

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 滬指低開0.87%，報4040.3點
▷ 現貨白銀跌破71美元，黃金失守4700美元
▷ 上期所上調白銀、黃金期貨漲跌停板及保證金比例

　　白銀和黃金再現猛烈拋售，銅價續跌，隔夜美股三連跌。滬深股市今早集體低開，滬綜指低開0.87%，報4040.3點，深成指低開1.09%，創業板指低開1.15%，盤初有色金屬領跌，八部門印發中藥工業發展方案，推動產業鏈升級，創新藥上市，醫藥板塊升。

　　白銀價格大幅下跌，抹去此前兩日漲幅，在遭遇歷史性暴跌之後銀價還在尋底之中。現貨白銀價格周四（5日）一度挫20%，跌破每盎司71美元；在經歷了一輪看似過熱的破紀錄上漲之後，銀價自上周觸及歷史高點以來已回落超過三分之一。現貨黃金失守4700美元/盎司，現跌1.6%。

　　上海期貨交易所公告稱，自2月9日收盤結算時起，白銀期貨已上市合約的漲跌停板幅度上調為20%，套保持倉交易保證金比例上調為21%，一般持倉交易保證金比例上調為22%。黃金期貨已上市合約的漲跌停板幅度上調為17%，套保持倉交易保證金比例上調為18%，一般持倉交易保證金比例上調為19%。業內人士指出，上期所此次上調漲跌停板幅度及保證金比例，是應對當前極端市場環境的及時、必要之舉。措施再次凸顯了中國大宗商品期貨市場「穩字當頭、以我為主」的監管導向。

　　另外，滬深北交易所公布2026年春節休市安排：2月15日（周日）至2月23日（周一）休市，2月24日（周二）起照常開市。

　　人民銀行今日進行315億元（人民幣．下同）7天期逆回購，同時，人行以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展3000億元14天期逆回購操作。公開市場今日有4775億元逆回購到期，即今日淨回籠1460億元。
《經濟通通訊社6日專訊》

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中美關係 | FOCUS | 習特通話各有關切，「1+2」焦...

05/02/2026 13:32

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，銀行出招搶短存，恒生一周港元定存...

01/02/2026 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區