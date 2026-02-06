《Ａ股行情》滬指低開0.87%，白銀黃金價格暴跌，上期所再出手控風險

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

白銀和黃金再現猛烈拋售，銅價續跌，隔夜美股三連跌。滬深股市今早集體低開，滬綜指低開0.87%，報4040.3點，深成指低開1.09%，創業板指低開1.15%，盤初有色金屬領跌，八部門印發中藥工業發展方案，推動產業鏈升級，創新藥上市，醫藥板塊升。



白銀價格大幅下跌，抹去此前兩日漲幅，在遭遇歷史性暴跌之後銀價還在尋底之中。現貨白銀價格周四（5日）一度挫20%，跌破每盎司71美元；在經歷了一輪看似過熱的破紀錄上漲之後，銀價自上周觸及歷史高點以來已回落超過三分之一。現貨黃金失守4700美元/盎司，現跌1.6%。



上海期貨交易所公告稱，自2月9日收盤結算時起，白銀期貨已上市合約的漲跌停板幅度上調為20%，套保持倉交易保證金比例上調為21%，一般持倉交易保證金比例上調為22%。黃金期貨已上市合約的漲跌停板幅度上調為17%，套保持倉交易保證金比例上調為18%，一般持倉交易保證金比例上調為19%。業內人士指出，上期所此次上調漲跌停板幅度及保證金比例，是應對當前極端市場環境的及時、必要之舉。措施再次凸顯了中國大宗商品期貨市場「穩字當頭、以我為主」的監管導向。



另外，滬深北交易所公布2026年春節休市安排：2月15日（周日）至2月23日（周一）休市，2月24日（周二）起照常開市。



人民銀行今日進行315億元（人民幣．下同）7天期逆回購，同時，人行以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展3000億元14天期逆回購操作。公開市場今日有4775億元逆回購到期，即今日淨回籠1460億元。

《經濟通通訊社6日專訊》