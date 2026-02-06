《Ａ股行情》滬綜指半日轉跌為升0.11%，化纖化工板塊走強

A股三大指數早盤集體翻紅，此前一度跌超1%。滬綜指半日收升0.11%，報4080.31點，深成指及創業板指均升0.65%。滬深兩市半日成交13842億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段成交減少632億元或4%。



盤面上，化工板塊集體走強，金牛化工(滬:600722)、滄州大化(滬:600230)漲停。化纖股升幅居前，皖維高新(滬:600063)升停封板。此外，有色金屬板塊回暖，湖南黃金(深:002155)漲停。早盤金銀價格扭轉跌勢，現貨金上漲逾1%，報每盎司4827.16美元；現貨銀上漲3%報每盎司73.41美元。



中藥板塊上揚，特一藥業(深:002728)及漢森製藥(深:002412)漲停。工信部等八部門印發《中藥工業高質量發展實施方案(2026-2030年)》，提出到2030年，中藥工業全產業鏈協同發展體系初步形成，重點中藥原料持續穩定供應能力進一步增強。數智化、綠色化水平明顯提升，一批關鍵技術取得突破，產業協同創新水平顯著提高。



下跌方面，大消費板塊集體下挫，白酒、旅遊酒店方向跌幅居前，皇台酒業(深:000995)跌停，大連聖亞(滬:600593)收低7.3%。

《經濟通通訊社6日專訊》