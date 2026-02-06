  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯
AH股新聞

06/02/2026 11:43

《Ａ股行情》滬綜指半日轉跌為升0.11%，化纖化工板塊走強

　　A股三大指數早盤集體翻紅，此前一度跌超1%。滬綜指半日收升0.11%，報4080.31點，深成指及創業板指均升0.65%。滬深兩市半日成交13842億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段成交減少632億元或4%。

　　盤面上，化工板塊集體走強，金牛化工(滬:600722)、滄州大化(滬:600230)漲停。化纖股升幅居前，皖維高新(滬:600063)升停封板。此外，有色金屬板塊回暖，湖南黃金(深:002155)漲停。早盤金銀價格扭轉跌勢，現貨金上漲逾1%，報每盎司4827.16美元；現貨銀上漲3%報每盎司73.41美元。

　　中藥板塊上揚，特一藥業(深:002728)及漢森製藥(深:002412)漲停。工信部等八部門印發《中藥工業高質量發展實施方案(2026-2030年)》，提出到2030年，中藥工業全產業鏈協同發展體系初步形成，重點中藥原料持續穩定供應能力進一步增強。數智化、綠色化水平明顯提升，一批關鍵技術取得突破，產業協同創新水平顯著提高。

　　下跌方面，大消費板塊集體下挫，白酒、旅遊酒店方向跌幅居前，皇台酒業(深:000995)跌停，大連聖亞(滬:600593)收低7.3%。
《經濟通通訊社6日專訊》

【說說心理話】「開心果」賈思樂於媽媽離世後患上抑鬱症，幸得朋友及早發現：「當你不開心的時候，最重要第一時間找朋友聊聊天」► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中南海致電白宮，中美關係還可期嗎？

06/02/2026 12:53

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，銀行出招搶短存，恒生一周港元定存...

01/02/2026 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區