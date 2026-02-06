  • 會員
06/02/2026 15:12

《Ａ股行情》滬指收跌0.25%全周挫1.3%，消費股集體調整

　　A股三大指數今日集體收低，滬綜指跌0.25%收報4065.58點，全周挫1.27%連跌兩周；深成指跌0.33%，創業板指軟0.73%。成交持續縮量，滬深兩市全日交易額2.1萬億元（人民幣．下同），較上個交易日再減302億元或1.4%。分析人士稱，春節前避險情緒升溫與存量資金高低切換，目前主動買盤不足，投資者交投意願冷淡。

　　盤面上，消費股集體調整，白酒股跌幅較深，皇台酒業(深:000995)跌停；酒店餐飲及旅遊股板塊跌幅均超2%；商業百貨、免稅概念下挫，百大集團(滬:600865)跌停。上漲方面，石油板塊走高，准油股份(深:002207)、洲際油氣(滬:600759)漲停；鋰礦概念、電池板塊表現活躍。

　　回顧一周，國際金銀價格暴跌，引發全球股市動盪，滬綜指周一（2日）重挫2.48%，創下去年4月7日以來最大單日跌幅。另中國1月官方製造業PMI意外重陷萎縮區間，也打擊市場情緒。惟A股第二日已重拾升勢，其後呈現震盪格局，市場焦點始終圍繞國際貴金屬價格波動。金銀價格今日先是延續跌勢，後現貨金掉頭上漲2.6%，報每盎司4894.99美元。現貨銀亦扭轉跌勢，勁揚逾5%至每盎司74.94美元。滬深黃金概念股局部回暖，白銀相關股份仍以跌為主。
 

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004643.60-0.57　
上證指數4065.58-0.258986.55
深證成指13906.73-0.3312470.60
創業板指3236.46-0.73　
科創501422.41-0.71　
B股指數262.93-0.280.75
深證B指1244.360.000.79

《經濟通通訊社6日專訊》

