  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
AH股新聞

06/02/2026 10:00

《Ａ股焦點》愛爾眼科挫逾4%，董事長疑為「騙保」精神病院實控人

　　內媒報道，湖北多家精神病醫院近日被曝虛構診療項目、套取醫保資金，引發廣泛關注。據悉，涉事醫院包括襄陽融誠醫院、襄陽宏安醫院、襄陽恆泰康醫院、宜昌夷陵康寧精神病醫院等。內媒查詢「天眼查」發現，被報道點名的襄陽恆泰康醫院在股權穿透後，實際控制人為A股上市公司愛爾眼科(深:300015)實際控制人陳邦。

　　愛爾眼科現價跌4.2%，報11.03元人民幣。

　　報道稱，襄陽多家醫院將沒有病的正常人，收進精神病醫院免費住院，以此騙取醫保基金。其中就提及陳邦實際控制的襄陽恆泰康醫院。公開資料顯示，襄陽恆泰康醫院於2019年開業，位於襄陽市高新區，該醫院為二級精神專科醫院。

　　國家衛健委指，高度重視媒體反映有關問題，已派出相關司局負責人和專家到湖北，督促指導地方做好調查工作，依法依規嚴肅處理。同時要求各地衛生健康部門對各級各類精神專科醫院和科室加強監管，規範診療服務，切實保障患者權益和人民群眾健康。湖北已成立由省紀委監委、省公安廳、省醫保局等組成的聯合調查組，到襄陽及宜昌開展深入調查，強調一經查實，將依紀依法嚴肅處理，追究相關人員責任。
《經濟通通訊社6日專訊》

【說說心理話】「開心果」賈思樂於媽媽離世後患上抑鬱症，幸得朋友及早發現：「當你不開心的時候，最重要第一時間找朋友聊聊天」► 即睇

上一篇新聞︰06/02/2026 10:00  【紅包大戰】千問App「30億大免單」上線免費請喝奶茶，網民擠爆服務器

下一篇新聞︰06/02/2026 09:48  《駐京專電》北京常住人口十年共減４３萬，３０歲以下青年較佔…

其他
More

06/02/2026 10:43  《中國要聞》海南：首批５家日用消費品免稅店下周三開業

06/02/2026 10:16  李想：將推全新一代理想Ｌ９　Ｌｉｖｉｓ版，售價５５﹒９８萬元

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中美關係 | FOCUS | 習特通話各有關切，「1+2」焦...

05/02/2026 13:32

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，銀行出招搶短存，恒生一周港元定存...

01/02/2026 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區