《Ａ股焦點》愛爾眼科挫逾4%，董事長疑為「騙保」精神病院實控人

內媒報道，湖北多家精神病醫院近日被曝虛構診療項目、套取醫保資金，引發廣泛關注。據悉，涉事醫院包括襄陽融誠醫院、襄陽宏安醫院、襄陽恆泰康醫院、宜昌夷陵康寧精神病醫院等。內媒查詢「天眼查」發現，被報道點名的襄陽恆泰康醫院在股權穿透後，實際控制人為A股上市公司愛爾眼科(深:300015)實際控制人陳邦。



愛爾眼科現價跌4.2%，報11.03元人民幣。



報道稱，襄陽多家醫院將沒有病的正常人，收進精神病醫院免費住院，以此騙取醫保基金。其中就提及陳邦實際控制的襄陽恆泰康醫院。公開資料顯示，襄陽恆泰康醫院於2019年開業，位於襄陽市高新區，該醫院為二級精神專科醫院。



國家衛健委指，高度重視媒體反映有關問題，已派出相關司局負責人和專家到湖北，督促指導地方做好調查工作，依法依規嚴肅處理。同時要求各地衛生健康部門對各級各類精神專科醫院和科室加強監管，規範診療服務，切實保障患者權益和人民群眾健康。湖北已成立由省紀委監委、省公安廳、省醫保局等組成的聯合調查組，到襄陽及宜昌開展深入調查，強調一經查實，將依紀依法嚴肅處理，追究相關人員責任。

《經濟通通訊社6日專訊》