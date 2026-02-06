《Ａ股焦點》金銀價格反彈，A股貴金屬板塊升跌不一

金銀價格周四（5日）大跌後，今日亞洲時段曾延續跌勢，目前現貨銀已經扭轉跌勢，最新上漲近1%報每盎司71.95美元；現貨金亦漲逾1%，報每盎司4827.16美元。



嚴控風險，上海期貨交易所自2月9日收盤結算時起，白銀期貨已上市合約的漲跌停板幅度上調為20%，套保持倉交易保證金比例上調為21%，一般持倉交易保證金比例上調為22%。黃金期貨已上市合約的漲跌停板幅度上調為17%，套保持倉交易保證金比例上調為18%，一般持倉交易保證金比例上調為19%。業內指出，上期所此次上調漲跌停板幅度及保證金比例，是應對當前極端市場環境的及時、必要之舉。措施再次凸顯了中國大宗商品期貨市場「穩字當頭、以我為主」的監管導向。



A股貴金屬板塊升跌不一，湖南黃金(深:002155)漲停，曉程科技(深:300139)升7.3%，四川黃金(深:001337)揚2.2%；湖南白銀(深:002716)則跌2.8%，白銀有色(滬:601212)跌2%，山東黃金(滬:600547)軟1.4%。

《經濟通通訊社6日專訊》