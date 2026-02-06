  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關稅戰
etnet專輯
AH股新聞

06/02/2026 10:42

《Ａ股焦點》金銀價格反彈，A股貴金屬板塊升跌不一

　　金銀價格周四（5日）大跌後，今日亞洲時段曾延續跌勢，目前現貨銀已經扭轉跌勢，最新上漲近1%報每盎司71.95美元；現貨金亦漲逾1%，報每盎司4827.16美元。

　　嚴控風險，上海期貨交易所自2月9日收盤結算時起，白銀期貨已上市合約的漲跌停板幅度上調為20%，套保持倉交易保證金比例上調為21%，一般持倉交易保證金比例上調為22%。黃金期貨已上市合約的漲跌停板幅度上調為17%，套保持倉交易保證金比例上調為18%，一般持倉交易保證金比例上調為19%。業內指出，上期所此次上調漲跌停板幅度及保證金比例，是應對當前極端市場環境的及時、必要之舉。措施再次凸顯了中國大宗商品期貨市場「穩字當頭、以我為主」的監管導向。

　　A股貴金屬板塊升跌不一，湖南黃金(深:002155)漲停，曉程科技(深:300139)升7.3%，四川黃金(深:001337)揚2.2%；湖南白銀(深:002716)則跌2.8%，白銀有色(滬:601212)跌2%，山東黃金(滬:600547)軟1.4%。
《經濟通通訊社6日專訊》

【你點睇？】特朗普提名沃什接掌聯儲局，貴金屬單日暴挫創紀錄。你認為下任聯儲局主席在政策上會如何辦事？貴金屬大跌後你會否考慮趁低買入？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中南海致電白宮，中美關係還可期嗎？

06/02/2026 12:53

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，銀行出招搶短存，恒生一周港元定存...

01/02/2026 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區