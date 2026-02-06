  • 會員
06/02/2026 10:00

【紅包大戰】千問App「30億大免單」上線免費請喝奶茶，網民擠爆服務器

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 阿里千問App推出30億元免單活動，覆蓋30萬家奶茶店
▷ 活動致服務器過載，頁面顯示「稍後再試」
▷ 微信屏蔽活動鏈接，需跳轉第三方瀏覽器訪問

　　阿里千問App「春節30億元大免單」今早正式上線，並發動「奶茶攻勢」，只要下載或更新千問App，就能獲得一張25元(人民幣．下同)無門檻免單卡，再通過千問App輸入一句話下單，例如「幫我點杯奶茶」，免單卡就可以在全國30多萬家奶茶店使用，包括蜜雪冰城(02097)、瑞幸咖啡、霸王茶姬、奈雪的茶(02150)、滬上阿姨(02589)、茶百道(02555)、庫迪咖啡等。

　　千問此次免單活動是阿里史上投入最大的春節活動，在今年春節AI紅包大戰中，投入金額也是最高。免單卡不僅能免單喝奶茶，也能通過淘寶閃購買年貨、點外賣。活動迅速吸引大批網民參與，部分網民吐槽「千問紅包崩了」，活動頁面出現「活動太火爆，請稍後再試」字樣。

*每人至少1張25元免單卡*

　　有網民對比各家AI應用的紅包活動，認為千問的玩法最簡單直接、門檻最低、金額最大。除了用戶自己可以有一張25元免單卡，每邀請一名新朋友下載千問App，雙方還可各得一張25元免單卡，每人最多可得21張，相當於525元。當日累計成功邀請3位新朋友，則可獲機會抽取價值萬元的千問AI生活卡。

　　還有網民計算，如果一家六口都參與千問免單活動，5分鐘就可獲得275元的無門檻免單卡，如果用來點蜜雪冰城檸檬茶，可以免費喝84杯。

*下階段領現金紅包最高2888元*

　　此次活動首階段將進行至12日(下周四)，第二階段將從13日開始，屆時用戶可領取現金紅包，最高可得2888元。

　　另外，有網民發現，千問的紅包分享鏈接被微信屏蔽，頁面顯示「網頁存在誘導或誤導下載/跳轉的內容，需要跳轉第三方瀏覽器訪問」；還有部分網民在千問App點擊分享活動至微信好友時，發現分享機制已改為複製口令形式。此前騰訊(00700)旗下元寶、百度(09888)旗下文心的紅包鏈接均曾被微信屏蔽，元寶和文心隨後也將紅包改為「口令紅包」。
《經濟通通訊社6日專訊》

【說說心理話】「開心果」賈思樂於媽媽離世後患上抑鬱症，幸得朋友及早發現：「當你不開心的時候，最重要第一時間找朋友聊聊天」► 即睇

