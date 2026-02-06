《Ａ股焦點》愛爾眼科跌幅收窄，稱「騙保」精神病院不屬上市體系

對於有內媒發現，涉嫌虛構診療項目、套取醫保資金的多家湖北精神病醫院中，一家名為襄陽恒泰康醫院的實際控制人是A股上市公司愛爾眼科(深:300015)實控人陳邦，《澎湃新聞》記者今日電話聯繫了愛爾眼科的證券部門，相關工作人員表示，「看到新聞了，但確實不屬於上市公司體系內的，愛爾眼科上市公司與襄陽恒泰康醫院在經營和相關業務方面都沒有關聯，這個我們清楚」。



愛爾眼科則發布撇清聲明指，襄陽恆泰康醫院有限公司並非愛爾眼科所屬企業。該公司為愛爾醫療投資集團有限公司與其他機構合資設立的四級子公司，不屬於愛爾眼科上市公司合併報表範圍。作為投資人之一，陳邦並不直接參與恆泰康的經營管理。



愛爾眼科今早股價一度挫逾5，現跌幅收窄至3.4%，報11.12元人民幣。



天眼查信息顯示，襄陽恒泰康為愛爾醫療旗下成員之一；襄陽恒泰康由湖南恒泰康康復醫療產業發展有限公司100%控股；而湖南愛爾健康產業發展有限公司又持有湖南恒泰康康復醫療產業發展有限公司81.9978%的股權；最終，愛爾醫療通過持有湖南愛爾健康產業發展有限公司90%的股權，實現了對襄陽恒泰康的間接控股。



湖南恒泰康康復醫療產業發展有限公司網站顯示，該公司成立於2016年5月，是愛爾醫療控股的集康復醫療、科研學術、防治保健為一體的大型康復連鎖醫院集團。與此同時，愛爾醫療是上市公司愛爾眼科的第一大股東。

《經濟通通訊社6日專訊》