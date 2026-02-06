  • 會員
AH股新聞

06/02/2026 10:43

《中國要聞》海南：首批5家日用消費品免稅店下周三開業

　　海南省新聞辦公室今日舉行記者會，介紹海南自由貿易港島內居民消費的進境商品「零關稅」政策情況並答記者問。會上海南省商務廳副廳長陸維介紹，海南全省首批5家日用消費品免稅店將開在海口、三亞、儋州三個地級市，各店定於2月11日（下周三）南方小年（年廿四）開業，讓島內居民在春節前就能享受到政策紅利。下一步，海南省將根據政策實施情況，及時總結評估成效，逐步擴大布局範圍。

　　陸維表示，「零關稅」進境商品的經營資格，不限制企業類型，允許國有企業、民營企業、外商及港澳台投資企業參與，由於開店前期投入成本高於同類普通商店，因此需要有實力、有經驗的企業參與，經營年限、經營面積、經營業績等方面需符合相應條件，同時企業應具備穩定的「零關稅」進境商品採購渠道。

*海南將推出更多惠企利民增量政策*

　　中共海南省委深改辦（自貿港工委辦）副主任廖增梁則稱，政策精準聚焦島內居民日常生活需求，清單涵蓋食品飲料、日化用品、家居百貨、母嬰用品等各類日用消費品，將一定程度降低島內居民購買進口日用消費品的成本，讓海南老百姓在家門口就能以更實惠的價格、更便捷的方式購買到更優質的進口商品。

　　下一步，將緊緊圍繞把海南自由貿易港打造成為引領中國新時代對外開放重要門戶這一戰略目標，持續完善與高水平自貿港相適應的政策制度體系，不斷推出更多惠企利民的增量政策，迭代升級存量政策，推動政策紅利持續惠及更多群眾、更多市場主體。
《經濟通通訊社6日專訊》

