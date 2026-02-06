【紅包大戰】千問「30億大免單」上線3小時送出100萬單奶茶

阿里千問App「春節30億大免單」活動今早正式上線，並發動「奶茶攻勢」，請用戶在全國30多萬家奶茶店免費喝奶茶。據《新浪科技》報道，活動上線不到3小時，通過千問App的下單量已超過100萬單。



此前有部分網民吐槽「千問紅包崩了」，活動頁面出現「活動太火爆，請稍後再試」字樣。千問隨後在微博發文稱，「​​​免單送奶茶活動太火爆啦！我們正在緊急加資源，全力保障順暢，請大家稍稍等待」。



據了解，只要下載或更新千問App，就能獲得一張25元（人民幣．下同）的無門檻免單卡，再通過千問App輸入一句話下單，例如「幫我點杯奶茶」，免單卡就可以在全國30多萬家奶茶店使用，包括蜜雪冰城(02097)、瑞幸咖啡、霸王茶姬、奈雪的茶(02150)、滬上阿姨(02589)、茶百道(02555)、庫迪咖啡等。免單卡不僅能免單喝奶茶，也能通過淘寶閃購買年貨、點外賣。



除了用戶自己可以有一張25元免單卡，每邀請一名新朋友下載千問App，雙方還可各得一張25元免單卡，每人最多可得21張，相當於525元。

《經濟通通訊社6日專訊》