  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯
AH股新聞

06/02/2026 11:02

【紅包大戰】千問「30億大免單」上線3小時送出100萬單奶茶

　　阿里千問App「春節30億大免單」活動今早正式上線，並發動「奶茶攻勢」，請用戶在全國30多萬家奶茶店免費喝奶茶。據《新浪科技》報道，活動上線不到3小時，通過千問App的下單量已超過100萬單。

　　此前有部分網民吐槽「千問紅包崩了」，活動頁面出現「活動太火爆，請稍後再試」字樣。千問隨後在微博發文稱，「​​​免單送奶茶活動太火爆啦！我們正在緊急加資源，全力保障順暢，請大家稍稍等待」。

　　據了解，只要下載或更新千問App，就能獲得一張25元（人民幣．下同）的無門檻免單卡，再通過千問App輸入一句話下單，例如「幫我點杯奶茶」，免單卡就可以在全國30多萬家奶茶店使用，包括蜜雪冰城(02097)、瑞幸咖啡、霸王茶姬、奈雪的茶(02150)、滬上阿姨(02589)、茶百道(02555)、庫迪咖啡等。免單卡不僅能免單喝奶茶，也能通過淘寶閃購買年貨、點外賣。

　　除了用戶自己可以有一張25元免單卡，每邀請一名新朋友下載千問App，雙方還可各得一張25元免單卡，每人最多可得21張，相當於525元。
《經濟通通訊社6日專訊》

【你點睇？】特朗普提名沃什接掌聯儲局，貴金屬單日暴挫創紀錄。你認為下任聯儲局主席在政策上會如何辦事？貴金屬大跌後你會否考慮趁低買入？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中南海致電白宮，中美關係還可期嗎？

06/02/2026 12:53

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，銀行出招搶短存，恒生一周港元定存...

01/02/2026 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區