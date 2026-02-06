  • 會員
說說心理話
AH股新聞

06/02/2026 11:51

【人行操作】中金：預計人行二季度加大寬鬆力度，年內降準降息至少兩次

　　中金公司發布報告稱，展望2026年，全年貨幣市場流動性或繼續維持充裕。在穩匯率、穩通脹目標下，預計二季度人行可能會加大寬鬆力度，短端利率可能先而下行，帶動曲線走陡；年內人行可能會進行兩次及以上的降準降息操作，並將進一步健全貨幣政策利率調控機制，提升利率傳導有效性。

　　報告稱，人行加大放鬆力道的同時，在企業結匯需求集中釋放下，銀行流動性充裕也可能推動包括存單等在內的資金利率中樞進一步下滑。預計今年1年期銀行同業存單利率有可能從目前1.6%-1.7%的水平降至1.0%-1.2%，接近1年期存款利率。

*7天期逆回購利率或降至最低1.1%*

　　報告認為，人行整體降息力道或強於2025年。假設美聯儲今年降息2次共50個基點，同時外需不確定性挑戰有所加大，人行或會同步下調20至30個基點，7天逆回購利率或降至1.1%-1.2%附近，隔夜逆回購利率或降至1.0%-1.2%附近。

　　報告並指出，當前人民幣滙率轉向升值通道，一定程度上需要人行貨幣政策進一步放鬆來緩解人民幣升值壓力，或帶動貨幣市場利率進一步下行。從經驗上看，人行通常會以美元兌人民幣即期的7.3-7.4作為維穩區間上限，以6.7和7作為人民幣升值通道下的維穩關鍵點位。

　　此外，報告預計，人行年內或會繼續推進貨幣政策框架體系的完善，並將流動性調控進一步覆蓋到更多的非銀金融機構，建立在特定情景下向非銀機構提供流動性的機制性安排等。
《經濟通通訊社6日專訊》

