【紅包大戰】千問App登頂蘋果免費應用榜，「30億免單」上線5小時下單量超500萬

阿里千問App「春節30億免單」活動今早正式上線，請用戶透過AI免費點奶茶。千問微博帳號中午近1時發捷報稱，活動上線5小時，千問App下單數量已超過500萬單，又提醒用戶免單卡使用期限持續至2月23日大年初七，用戶可以「慢慢來，分散下單」。



千問App已於中午登頂蘋果中國大陸地區、香港地區App Store免費應用榜；此次「紅包大戰」競爭對手元寶、豆包在中國區App Store免費應用榜的排名則分別為第二、三，在香港區榜單分別排第八、第四。



與此同時，有用戶發現，千問此次活動的口令無法在微信複製傳播。《上海證券報》記者實測發現，千問紅包的分享口令在微信內失效，頁面無任何複製選項，用戶無法通過微信複製口令參與千問「春節30億免單」活動。稍早千問紅包分享鏈接曾被微信屏蔽，隨後千問改為口令紅包。



另外，《科創板日報》引述用戶指出，繼屏蔽千問紅包分享口令後，騰訊自家AI產品元寶的春節紅包分享口令，在微信平台中也同樣變成不可複製。

《經濟通通訊社6日專訊》