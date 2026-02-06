特斯拉陶琳：積極參與中國市場輔助自動駕駛相關工作，落地時間未明確

據《財聯社》報道，特斯拉副總裁陶琳今日表示，特斯拉會非常積極地參與中國市場輔助自動駕駛等相關系列工作，但目前尚無法提供明確的落地時間。
此前馬斯克曾在今年1月透露，特斯拉的全自動駕駛技術(FSD)預計將在今年2月或3月左右在中國獲得全面批准，不過特斯拉中國相關負責人隨即表示相關工作「暫無新進展」。
《經濟通通訊社6日專訊》
06/02/2026 15:08
