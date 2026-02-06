  • 會員
AH股新聞

06/02/2026 15:57

【聚焦人幣】人行上海總部：去年人民幣跨境收付共32.4萬億元，續排全國第一

　　人民銀行上海總部今日召開2026年上海市跨境人民幣業務工作會議。會議指出，2025年，在各方共同努力下，上海跨境人民幣業務量質齊升，全年人民幣跨境收付金額合計32.4萬億元，同比增長9%，繼續保持全國第一。重點企業、重點領域、重點地區人民幣使用取得積極進展。臨港新片區離岸貿易金融服務綜合改革試點、自由貿易帳戶功能升級試點等改革舉措落地見效。
《經濟通通訊社6日專訊》

