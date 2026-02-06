【ＦＯＣＵＳ】錢「潮」褪萬物可拋，比特幣如「金絲雀」

【FOCUS】短短一周，有「數字黃金」之稱的比特幣接連失守8萬、7萬關口，周五（6日）直逼6萬美元，相當於較去年10月歷史紀錄腰斬；比特幣「巨鯨」Michael Saylor旗下Strategy，股價更自去年7月高位蒸發77%。「熊」氣衝天暴擊金、銀之後，最新蔓延至一眾濃眉大眼的科技股，到底是何作祟？



*獲利了結+ETF資金斷纜*



當洗倉的風吹向每個角落，「抄底」隨時抄在山腰上。周一（2日），早已「見熊」的比特幣單日反彈近3000美元，吸引大量資金流入比特幣ETF「抄底」，惟價格遠未止跌，拖累隨後3個交易日總計10.7億美元資金出逃。周五（6日）早段，比特幣一度觸及60074美元的2024年10月以來最低，短短12小時就錄逾8978萬美元爆倉。



此某種程度解釋了比特幣自去年底的這波跌勢的震源，除了早期投資者大規模獲利了結，直指昔日最大功臣的ETF資金斷纜。數據顯示，散戶因FOMO（害怕錯過）情緒而蜂擁買入相關ETF的入市位，對應比特幣平均買入價約8.3萬美元，相當於虧損逾20%。最熱門的iShares Bitcoin Trust ETF（IBIT）周四（5日）錄高達3.8億美元淨流出。



*輪動蔓延濃眉大眼科技股*



盡管Michael Saylor周四（5日）疾呼「HODL（堅定持有）」 ，但大量個人乃至機構仍選擇認賠離場，何解？簡而言之就是，連價值儲存「王者」的黃金單日亦可暴跌5%，所謂「數字黃金」的比特幣，面對流動性逆風，信仰又焉能不灰飛烟滅？



更何況，此輪跌幅早已超越上兩次2024年3月、2025年1月約33%的跌幅，「底部」遲遲未見，令市場憂慮恐陷入如同2021年4月（跌55%）、2017年12月（跌84%）那樣的深度調整。



而此種由槓桿強制平倉推波助瀾的資金輪動，近日進一步蔓延至一眾濃眉大眼的科技股，從AI瘋狂燒錢的微軟、亞馬遜，到資金寵兒的Palantir、美光，再到港股的騰訊（00700）、小米（01810）、中芯（00981）全數無法幸免。



*習以為常淪無人「買單」*



「有買貴，無買錯」的「動物精神（Animal Spirits）」似暫落幕，歸根到底還是「錢」作祟。首先，沃什自獲提名美聯儲主席至今，可謂「三緘其口」，是鴿是鷹以及對侵侵的服從性依舊撲朔迷離。其次，全球廉價資金輸出國日本本周末舉行大選，高市所在的自民黨獲普遍預期橫掃眾議院，處於債務危機邊緣的日本財政如何為繼，同樣如霧裏看花。



更大的衝擊來自AI，獨角獸Anthropic繼推出Cowork以及法律服務工具引發軟件股抛售潮後 ，最新發布擅長金融研究的新模型，意味過往習以為常的工作流程、商業模式、投資邏輯，恐隨時淪為無人「買單」，價值暴跌甚至清零。迷惘不安情緒籠罩，誰將是主宰新世界的大佬？