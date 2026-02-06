中國神華(01088)發股及現金購資產兼募集配套資金交易，獲上交所審核通過

中國神華(01088)(滬:601088)公布，關於發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易事項，獲得上海證券交易所審核通過。
該集團指，上海證券交易所已於昨日形成審核意見，審核通過交易。有關交易尚需中國證券監督管理委員會同意註冊後方可實施，交易能否取得有關同意註冊，以及最終完成註冊的時間存在不確定性。
《經濟通通訊社6日專訊》
【你點睇？】特朗普提名沃什接掌聯儲局，貴金屬單日暴挫創紀錄。你認為下任聯儲局主席在政策上會如何辦事？貴金屬大跌後你會否考慮趁低買入？► 立即投票
06/02/2026 08:38
《經濟通通訊社6日專訊》
