09/02/2026 07:57

敏實集團(00425)擬夥內地零件商7800萬元美國組合資拓機械人關節模組業務

　　敏實集團(00425)公布，與內地機械人精密傳動部件製造商綠的諧波(滬:688017)就於美國成立合資公司達成框架協議，在取得相關監管批准後，雙方將成立合資公司，專注人形機械人關節模組總成的設計、製造及商業化拓展，合資公司初始資本出資總額預計為1000萬美元（約7800萬港元），敏實旗下加州敏實將持股60%，綠的諧波持股40%，雙方按持股比例注資。

　　治理架構方面，合資公司董事會由五名董事組成，其中敏實委任三名，綠的諧波委任兩名；核心管理層包括一名總經理及四名關鍵運營部門負責人，敏實同樣佔三席。

　　公司表示，集團近年積極布局人工智能、機械人、低空經濟及智能出行等新賽道，致力打造第二增長曲線。隨著人形機械人產業加速發展，本地化組裝、交付及維保能力對北美市場尤為重要。是次合作可結合敏實的全球化製造及供應鏈優勢，以及綠的諧波在諧波減速器等核心傳動部件的技術實力，發揮協同效應。

　　敏實認為，合資安排有助深化在人形機械人關節模組領域的布局，加快北美市場拓展，並為集團開闢新收入來源，長遠提升業務多元化及增長動力。
《經濟通通訊社9日專訊》

