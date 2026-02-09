  • 會員
AH股新聞

09/02/2026 08:07

華潤醫藥(03320)附屬華潤三九去年淨利潤34億人幣，升2%，收入升15%

　　華潤醫藥(03320)公布，持有63.22%股權的附屬公司華潤三九(深:000999)截至去年12月31日止年度股東應佔淨利潤約34.2億元（人民幣．下同），升1.6%，每股盈利2.06元，扣除非經常性損益之股東應佔淨利潤31.6億元，升1.23%。

　　該集團指，華潤三九營業收入316.3億元，升14.5%，加權平均淨資產收益率16.08%，跌1.25個百分點。

*天士力多賺16%昆藥集團少賺46%*

　　此外，該集團指，華潤三九持28%股權的天士力醫藥（滬：60535）截至去年12月31日止年度股東應佔淨利潤約11億元，升15.68%，每股盈利74分，扣除非經常性損益之股東應佔淨利潤7.8億元，跌24%，營業收入82.3億元，跌3%。

　　該集團指，華潤三九另持28%股權的昆藥集團(滬:600422)截至去年12月31日止年度股東應佔淨利潤約3.5億元，跌46%，每股盈利46分，扣除非經常性損益之股東應佔淨利潤1億元，跌74%，營業收入65.7億元，跌21.7%。

*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
《經濟通通訊社9日專訊》

【說說心理話】「開心果」賈思樂於媽媽離世後患上抑鬱症，幸得朋友及早發現：「當你不開心的時候，最重要第一時間找朋友聊聊天」► 即睇

