AH股新聞

09/02/2026 09:21

《駐京專電》李強主持國務院全體會議：宏觀政策要靠前發力，做好政策預研儲備

　　國務院總理李強6日主持召開國務院第十次全體會議，討論擬提請十四屆全國人大四次會議審議的政府工作報告稿和「十五五」規劃綱要草案稿。李強指出，今年是「十五五」開局之年，要確保「十五五」開好局、起好步。宏觀政策要靠前發力，財政資金盡可能提前安排，加強資金下達和項目建設的協同配合，使政策盡快落地見效。各項重點工作要抓緊推進，條件成熟的及早組織實施。

　　同時，堅持政策支持和改革創新並舉，更好激發市場活力，挖掘內需新增長點。密切跟蹤形勢變化，突出穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，做好政策預研儲備，根據需要及時推出，確保全年目標任務順利完成。

　　此外，要堅持遠近結合，扎實推動高質量發展。進一步加強年度工作和五年規劃的銜接，將中長期目標任務落實到年度工作部署中。要注重整體規劃和重點突破相結合，圍繞規劃綱要高質量編制各領域專項規劃，深入謀劃實施一批重大舉措、重大項目，特別是要在發展新質生產力、做強國內大循環、促進居民增收等方面取得更大突破。要注重前瞻布局，堅持腳踏實地，在實踐中不斷塑造引領未來的發展新優勢。

　　李強強調，面對新的形勢和任務，尤其需要樹立和踐行正確政績觀，要堅持從實際出發、按規律辦事，自覺為人民出政績、以實幹出政績。春節假期將至，要重視抓好安全生產、春運保障、欠薪欠款治理、保供穩價等工作，確保群眾過一個安全、幸福、祥和的節日。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明9日北京專電》

【說說心理話】「開心果」賈思樂於媽媽離世後患上抑鬱症，幸得朋友及早發現：「當你不開心的時候，最重要第一時間找朋友聊聊天」► 即睇

