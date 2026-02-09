  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
AH股新聞

09/02/2026 09:22

【ＡＩ】國家數據局等部門：支持數據流通服務機構加強與AI企業等合作

　　國家數據局、工信部、公安部、中證監等部門發布《關於培育數據流通服務機構，加快推進數據要素市場化價值化的意見》，提出支持數據流通服務機構加快提升服務能力和水平，探索創新數據流通交易模式，加大高質量數據產品和服務供給，促進數據安全合規高效流通交易。拓展適應人工智能發展的高質量數據集流通交易方式。支持各類數據流通服務機構協同產業鏈鏈主企業等主體，面向服務人工智能發展建設高質量數據集。支持各類數據流通服務機構加強與人工智能企業等合作，依托數據基礎設施提供數據匯聚、治理、模型訓練等服務。

*探索數據跨境合規咨詢等新型業務模式*

　　提升數據跨境服務能力。支持有條件的數據流通服務機構利用好自由貿易試驗區、自由貿易港等先行先試政策，探索數據跨境合規咨詢、數據托管等新型業務模式，推進數據高效便利安全跨境流動。

　　強化第三方專業服務機構支撐。支持第三方專業服務機構加強與數據流通服務機構協同，積極拓展合規審計、質量評價、數據安全、數據保險、數據托管、資產評估、爭議仲裁等專業服務，更好支撐數據流通交易。

　　《意見》提出到2029年底，數據流通服務機構能力顯著提升，流通交易形態更加多元，數據產品和服務更加豐富，各類主體供數用數意願持續增強，全社會數據流通利用水平明顯提高。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明9日北京專電》

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

日圓 | 吳永強：高市政府大勝後日圓走向

09/02/2026 13:30

貨幣攻略

中南海致電白宮，中美關係還可期嗎？

06/02/2026 12:53

大國博弈

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區