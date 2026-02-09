《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|貴州茅台
|(600519)
|2111.99
|兆易創新
|(603986)
|1864.38
|紫金礦業
|(601899)
|1761.79
|寒武紀
|(688256)
|1676.34
|中國平安
|(601318)
|1474.62
|中天科技
|(600522)
|1372.67
|工業富聯
|(601138)
|1300.95
|海光信息
|(688041)
|1136.51
|瀾起科技
|(688008)
|1111.53
|隆基綠能
|(601012)
|1006.78
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|中際旭創
|(300308)
|4496.44
|天孚通信
|(300394)
|4320.97
|寧德時代
|(300750)
|4034.33
|陽光電源
|(300274)
|3506.72
|新易盛
|(300502)
|2544.68
|美的集團
|(000333)
|1151.40
|邁為股份
|(300751)
|980.18
|滬電股份
|(002463)
|929.32
|北方華創
|(002371)
|883.79
|立訊精密
|(002475)
|781.51
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社9日專訊》
