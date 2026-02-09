新天綠色能源(00956)：1月完成發電量按年增加15.25%

新天綠色能源(00956)(滬:600956)公布，根據公司初步統計，2026年1月，公司及其附屬公司按合併報表口徑完成發電量約173.9萬兆瓦時，按年增加15.25%。截至2026年1月31日，累計完成發電量約173.9萬兆瓦時，按年增加15.25%。
《經濟通通訊社9日專訊》
09/02/2026 17:53
