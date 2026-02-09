  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯
AH股新聞

09/02/2026 17:53

新天綠色能源(00956)：1月完成發電量按年增加15.25%

　　新天綠色能源(00956)(滬:600956)公布，根據公司初步統計，2026年1月，公司及其附屬公司按合併報表口徑完成發電量約173.9萬兆瓦時，按年增加15.25%。截至2026年1月31日，累計完成發電量約173.9萬兆瓦時，按年增加15.25%。
《經濟通通訊社9日專訊》

【你點睇？】日本眾議院大選結束，自民黨單獨贏得過半議席，你認為高市此後強勢執政，會否採取激進行動？北京會如何回應？► 立即投票

上一篇新聞︰09/02/2026 17:57  《中國要聞》財政部等三部門：跨境電商滯銷、退貨商品六個月內…

下一篇新聞︰09/02/2026 17:44  《提振Ａ股》滬深北交易所：優化再融資審核，提升再融資靈活性…

其他
More

09/02/2026 18:10  《提振Ａ股》官媒：再融資新政扶優、扶科，助優質上市公司進一步做優做強

09/02/2026 18:02  《中國要聞》春運首周交通出行人數超１４億人次

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

日圓 | 吳永強：高市政府大勝後日圓走向

09/02/2026 13:30

貨幣攻略

中南海致電白宮，中美關係還可期嗎？

06/02/2026 12:53

大國博弈

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區