《神州頭條》報章頭版摘要：外儲連續6個月增長，黃金儲備15連增

內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



施策重點明晰，促進有效投資將打出組合拳

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

加力提效用好中央預算內投資、超長期特別國債、地方政府專項債券等資金和新型政策性金融工具；深入謀劃推動一批重大項目、重大工程；加大力度支持民間投資發展……日前召開的國務院常務會議研究促進有效投資政策措施。專家認為，會議部署為擴大有效投資指明了方向和重點。在政策協同發力的帶動下，後續固定資產投資增速有望回升。



1月末外儲規模環比上升1.23%，為連續第六個月增加

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

國家外匯管理局2月7日發布的數據顯示，截至2026年1月末，中國外匯儲備規模為33991億美元，較2025年12月末上升412億美元，升幅為1.23%。



深圳水貝市場：節前消費者「淘金」忙

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

春節臨近，作為全國黃金飾品集散地之一的深圳水貝黃金市場迎來了最忙碌的時節。在多元化需求的帶動下，商戶及相關產業鏈上的公司力求在產品設計、渠道建設、服務體驗等方面創新求變。





《上海證券報》



中國外儲規模連續6個月增長，央行黃金儲備15連增

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

在美元指數下行和全球金融資產價格總體上漲的共同推動下，中國外匯儲備規模延續上升態勢。國家外匯管理局2月7日公布的數據顯示，截至1月末，中國外匯儲備規模為33991億美元，較2025年12月末上升412億美元，升幅為1.23%。



一份新鈔，一筆急貸，一名銀行基層客戶經理新春服務「日記」

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

臨近春節，浦發銀行深圳分行公司客戶部（科創金融）客戶經理周衛玲沒有閒下來，出門拜訪客戶的時間反而比以往還更早了一些。「很多企業馬上就要放假了，我們白天拜訪公司時了解到他們的需求，晚上就要加班加點把需求落地。」



穿越匯率波動周期，上市公司外匯套期保值熱漸起

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

隨著人民幣近期持續走強，上市公司外匯套期保值熱漸起。據上海證券報記者不完全統計，開年以來，已有超過40家上市公司發布公告，明確將開展外匯套期保值或相關衍生品業務，以期在匯市起伏中築牢「防波堤」。





《證券時報》



各地錨定「十五五」高質量發展，新經濟布局因地制宜

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

隨著2026年省級兩會陸續閉幕，全國31個省（區、市）經濟發展路線圖全面出爐。作為「十五五」規劃開局之年，各地緊扣「十五五」高質量發展要求，因地制宜布局人工智能、低空經濟、新能源等新質生產力，傳統產業改造升級明確量化任務，促消費成為重要抓手。



從鄰里聚落到億元消費，百年樂山大集火熱出圈

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

樂山大集是長春市最具代表性的傳統大集，更是方圓百里百姓心中的「年味地標」，農歷每月逢一、四、七為集市日。樂山大集不僅是周邊百姓置辦年貨的聚集地，更是眾多商戶寄托生計希望、奔赴新春的目的地。



全球電網投資提速，基金搶籌出海概念股

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

當能源革命與算力革命同時到來，作為承載這一切的「大動脈」，全球電力網絡正面臨前所未有的機遇與挑戰。朱雀基金專戶投資部投資經理陳亞博認為，巨額投資的背後是能源基礎設施改造的逼切需求以及高密度算力對電力供應的全新挑戰，且電網側相關的建設進度往往滯後於電源側，為了跟上電源側的發展，電網建設正在加速。