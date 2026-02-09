  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關稅戰
etnet專輯
AH股新聞

09/02/2026 17:05

《神州經脈》習近平考察國家信創園，傳引導銀行控制美債敞口，股匯齊漲

　　受英偉達等芯片股飆升帶動，道指上周五（6日）突破歷史性的5萬點大關，以科技股為主的納指也大幅收高。滬深股市反彈，滬指全日收升1.41%報4123.09點，重上4100點大關，深成指揚2.17%，創業板指漲2.98%。兩市全日成交額2.25萬億元（人民幣．下同），較上個交易日回升1036億元或4.6%。

　　人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.9284，升破6.93元關口，較上個交易日4時30分收盤價升117點子，創2023年5月10日以來近33個月新高。今日人民幣兌一美元中間價報6.9523，較上個交易日升67點子，止兩連跌，創2023年5月16日以來近33個月新高，較市場預測偏弱近190點。

*今日新聞精選*

1. 據《央視新聞》報道，國家主席習近平今日上午去到位於北京亦莊的國家信創園，了解信息技術應用創新和北京加快建設國際科技創新中心情況，察看代表性科技創新成果展示，並同科研人員和科技企業負責人代表親切交流。從《央視新聞》現場片段可見，科技企業代表包括小米創辦人雷軍。北京亦莊已發展為北京市「高精尖」產業的主陣地，進駐的企業包括：京東集團、中芯國際、京東方、小米汽車等。　

2. 日本首相高市早苗在昨日（8日）舉行的眾議院選舉中，獲得日本戰後最大選舉勝利。中國外交部今日在北京舉行例行記者會，發言人林劍被問到日本眾議院選舉時回應稱，中方的對日政策是明確、穩定、連續的，無論日本領導人是誰，無論是哪個政黨執政，都必須恪守中日四個政治文件，以及日本和平憲法履行自身承諾和國際義務。

3. 據《彭博》報道，因擔心投資過度集中和市場波動風險，中國監管部門據悉近期引導金融機構控制其持有的美國國債規模。報道援引知情人士表示，監管部門建議銀行控制美國國債的購買，並讓部分美債敞口較高的銀行削減持倉。相關指示並不適用於中國官方持有的美債。

4. 深圳市第七屆人民代表大會第七次會議今日開幕，深圳市市長覃偉中作政府工作報告。覃偉中表示，考慮到外部環境和深圳實際，2026年經濟社會發展主要預期目標是：全市地區生產總值增長5%，固定資產投資止跌回穩、力爭增長5%，社會消費品零售總額增長6%，外貿穩規模穩份額穩增長，居民消費價格漲幅2%左右。

5. 在全球最大人工智能開源社區HuggingFace的開源項目頁面中，今日最新出現Qwen3.5併入Transformers的新PR（提交代碼合併申請）。業內猜測阿里巴巴千問新一代基座模型Qwen3.5發布在即。相關信息透露，千問3.5採用了全新的混合注意力機制，並且極有可能是原生可實現視覺理解的VLM類模型，有開發者進一步挖掘出，Qwen3.5或將開源至少2B的密集模型和35B-A3B的MoE模型。

6. 快手今早宣布與央視《2026年春節聯歡晚會》達成合作。用戶打開快手搜索「春晚」，即可提前預約馬年央視春晚直播。春晚期間，快手將通過直播、點播及短視頻等多種內容形態，呈現2026年央視春晚全程內容，同時支持歷年春晚節目回看。快手在2月4日至23日開啟「搖一搖領紅包」活動，除夕當天還有全天紅包雨。

7. 嵐圖汽車董事長盧放今早在微博發文稱，截至2025年底，嵐圖L3級有條件自動駕駛已完成累計11萬公里的實際道路測試及90萬公里的嚴苛仿真測試，並已獲得官方道路測試牌照，進入實車驗證階段，「這份承載安全初心的技術成果，即將迎來落地。3月，中國首款量產L3級SUV--嵐圖泰山黑武士將正式上市」。

8. 2026春節檔影片今日開啟預售，據燈塔專業版實時數據，截至今日下午1時36分，2026春節檔新片預售總票房已突破3000萬元，達3010.5萬元，前三位分別為《飛馳人生3》、《驚蟄無聲》、《鏢人：風起大漠》。據燈塔專業版上映日曆，截至6日（上周五），已有8部影片官宣2026春節檔。

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

日圓 | 吳永強：高市政府大勝後日圓走向

09/02/2026 13:30

貨幣攻略

中南海致電白宮，中美關係還可期嗎？

06/02/2026 12:53

大國博弈

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區