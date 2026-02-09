《鍾之日記》恒指重上二萬七，泡泡瑪特六連升

2月9日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



美股上周五（6日）急彈，亞洲股市獲提振，恒指今早高開422點。大市早盤及午後兩度升穿兩萬七關，其後在高位徘徊，科網股普遍造好，金礦股再度活躍。恒生指數全日收報27027，升467點或1.8%，主板成交超過2551億元。



*滬綜指收升1.4%，重回4100點大關*



受英偉達等芯片股飆升帶動，道指上周五突破歷史性的5萬點大關，以科技股為主的納指也大幅收高。滬深股市反彈，滬指全日收升1.41%報4123.09點，重上4100點大關，深成指揚2.17%，創業板指漲2.98%。兩市全日成交額2.25萬億元（人民幣．下同），較上個交易日回升1036億元或4.6%。分析人士稱，市場前期風險已充分釋放，料將重回上升通道中。宏觀經濟上是通縮走向通脹的過程，加上人民幣匯率已經是持續性的走強，這些因素對A股的資產價格提供了最有力的支撐。



從板塊來看，科技股領漲，中文在線(深:300364)升20%封板，壹網壹創(深:300792)漲14.5%。官媒報道，國家主席習近平今日上午來到位於北京亦莊的國家信創園，了解信息技術應用創新和北京加快建設國際科技創新中心情況，察看代表性科技創新成果展示，並同科研人員和科技企業負責人代表親切交流。小米集團(01810)董事長雷軍亦參加了該次活動。



另外，影視板塊強勢上漲4.7%，橫店影視(滬:603103)、博納影業(深:001330)雙雙升停。2026春節檔影片今日開啟預售，據燈塔專業版實時數據，截至下午1時36分，2026春節檔新片預售總票房已突破3000萬元。



*泡泡瑪特六連升，去年Labubu銷量破億*



內媒報道，泡泡瑪特(09992)上周五舉辦2026年年會，泡泡瑪特創辦人兼首席執行官王寧在會上披露，泡泡瑪特去年全球員工夥伴超過1萬人，註冊會員超過1億人，Labubu全年銷量超過1億隻，全品類全IP產品銷量超過4億隻。此外，泡泡瑪特業務已覆蓋超100個國家和地區，在全球擁有超700家門店。



據網友在社交平台分享，王寧在年會上表演了一套詠春拳。有泡泡瑪特員工發文稱，「被老闆驚艷到，上次跳街舞，這次又直接秀起了詠春，老闆的技能點是真多啊。」此外，沈騰、李誕等明星亦現身泡泡瑪特年會，並與王寧互動。王寧和沈騰在現場抽選了30名員工，獲得還未發售的「MEGA SPACE MOLLY 400%風火輪」產品。



泡泡瑪特今日表現強勁，股價一度飆升逾8%，最終收升5.8%，報257.2元，位列今日表現次佳藍籌股。該股已錄得連續6日上漲，股價回到近三個月的高位。截至今日收盤，泡泡瑪特今年累計升幅已達37%。



摩根士丹利研報指出，泡泡瑪特旗下新IP產品Twinkle Twinkle和Skullpanda的強大受歡迎程度，將持續推動其IP產品運轉。該行認為，泡泡瑪特今年在產品設計方面將迎來更多驚喜，而集團旗下IP產品Labubu與Moynat的合作、據報Labubu電影將由索尼影業製作，加上LVMH中國區CEO加入公司董事會，顯示泡泡瑪特的文化影響力日益受到頂尖行業領導者的認可。大摩予泡泡瑪特「增持」評級，目標價325元。



中信建投維持泡泡瑪特「增持」評級，指其已形成「一超多強」IP格局，Labubu影響力穩固，星星人+Crybaby等次新IP驅動高增；毛絨品類產能預計2026年達2025年5倍以上，美國歐洲門店密度遠低於樂高等成熟品牌，南美中東拓展空間廣闊，中期增長路徑清晰。



*紫金提三年目標，股價收漲5.6%*



紫金礦業(02899)表示，昨日（8日）召開董事會會議審議通過《公司三年（2026-2028年）主要礦產品產量規劃和2035年遠景目標綱要》，明確未來3年主要礦產品產量規劃指標，並提出至2035年全面建成「綠色高技術超一流國際礦業集團」的遠景目標。



公司規劃，到2028年的資源儲量、主要礦產品產量、銷售收入、資產規模、利潤等綜合指標排名進一步提升，銅、金礦產品產量進入全球前3位，全面建成高度適配且具有紫金特色的全球化運營管理體系和ESG可持續發展體系；力爭到2035年，公司主要指標較2025年實現跨越式增長，部分指標達到全球首位。



此外，紫金礦業去年底已發盈喜。按初步核算數據，2025年淨利潤料介乎510億至520億元（人民幣．下同），按年升約59%至62.5%；營業收入料約3450億元，按年升近14%。



資金趁低價重回貴金屬市場，今日現貨金價格重上每盎司5000美元。人行無懼高價繼續「吸金」，內地上月黃金儲備按月增加4萬盎司，至7419萬盎司，是連續第十五個月增持黃金儲備。金礦股全線收高，紫金升5.6%，報41.28港元，紫金黃金國際(02259)升2.9%；靈寶黃金(03330)漲4.9%，招金礦業(01818)彈4.2%，赤峰黃金(06693)升2.4%。



*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。