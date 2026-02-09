  • 會員
09/02/2026 10:09

《Ａ股焦點》杉杉股份漲停，若重整成功，實控人將變更為安徽省國資委

　　杉杉股份(滬:600884)昨晚公告稱，公司控股股東杉杉集團及其全資子公司寧波朋澤貿易有限公司、杉杉集團管理人與重整投資人安徽皖維集團有限責任公司和寧波金融資產管理股份有限公司簽署了《重整投資協議》。若本次重整成功，公司的控制權將發生變更，公司控股股東將變更為皖維集團，公司實際控制人將變更為安徽省國資委。

　　這意味著這家從寧波成長起來的民營巨頭，其控制權即將跨越省域，轉入安徽國資手中。在該重整進展公告披露的前一個工作日，2月6日，杉杉股份漲停，今日開盤再漲停，報15.81元人民幣。

　　據《界面新聞》報道，有相關知情人士向指出，此次安徽國資的介入堪稱「高舉高打」，協調層級與力度很大。對於控制權的外遷，該人士分析稱，寧波當地上市公司資源較多，且可能對自行主導複雜重整存在一定顧慮，而安徽省國資委的介入在協調層級上具有優勢，最終促成了此事。

　　資料顯示，杉杉股份成立於1992年12月14日，是國內鋰電材料龍頭企業，業務覆蓋鋰離子電池負極材料、電解液等，具備全產業鏈優勢。公司主營業務為鋰離子電池負極材料和電解液的研發、生產和銷售。
《經濟通通訊社9日專訊》

