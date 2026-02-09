  • 會員
說說心理話
AH股新聞

09/02/2026 14:41

《Ａ股焦點》領益智造升逾1%，北京具身智能工廠落地，已獲首批意向客戶

　　今日，領益智造(深:002600)北京具身智能超級工廠啟動儀式在亦莊小米產業園舉行，該工廠規劃年產能50萬台套。當天，領益智造與北京人形機器人創新中心、魔法原子、源絡科技舉行了北京超級工廠首批合作夥伴簽約儀式，北京超級工廠已獲得多家具身智能客戶的整機組裝測試意向訂單。

　　領益智造現升1.43%，報14.93元人民幣。
《經濟通通訊社9日專訊》

