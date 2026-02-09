《中國監管》中國從嚴監管境內主體在境外的虛擬貨幣、RWA業務

人民銀行聯合八部門發布《關於進一步防範和處置虛擬貨幣等相關風險的通知》（下稱《通知》），再次重申虛擬貨幣相關業務活動屬於非法金融活動，並首次明確任何單位和個人不得在境外發行掛勾人民幣的穩定幣。



＊境內主體及其控制的境外主體不得在境外發行虛擬貨幣＊



此次《通知》在重申虛擬貨幣相關活動屬於非法金融活動的基礎上，首次以規範性文件形式明確核心監管要求：掛勾法定貨幣的穩定幣在流通中變相履行法定貨幣部分功能，未經相關部門依法同意，境內外任何單位和個人不得在境外發行掛勾人民幣的穩定幣；同時嚴格規範境內主體境外展業行為，境內主體及其控制的境外主體未經批准不得在境外發行虛擬貨幣。



根據《通知》，現實世界資產代幣化（RWA）是指使用加密技術及分布式帳本或類似技術，將資產的所有權、收益權等轉化為代幣（通證）或者具有代幣（通證）特性的其他權益、債券憑證，並進行發行和交易的活動。



從《通知》第十四條可知，監管將境內主體境外RWA分為四種情況：一是直接或間接赴境外開展「外債形式的現實世界資產代幣化」業務；二是以境內權益（尤指資產所有權）為基礎在境外開展「具有股權性質的現實世界資產代幣化」業務；三是以境內權益（尤指資產收益權）為基礎在境外開展「類資產證券化」業務；四是以境內權益（資產所有權、收益權等）為基礎在境外開展的「其他形式的現實世界資產代幣化」業務。



據《財新》解讀，簡而言之，外債類RWA、股權類RWA、資產證券化類RWA、其他形式RWA，前三種分別對應了傳統境外融資業務中，企業外債由發改委審核登記，股票發行由「交易所審核、中證監注冊」，資產證券化由交易所審核，並把除了這三種情況之外的其他情況歸為第四種。



2025年下半年，境內關於穩定幣的討論一度火熱，香港《穩定幣條例》生效且接受香港穩定幣牌照申請之時，不少境內機構有意申請香港穩定幣牌照。《通知》第十三條指出，未經相關部門依法依規同意，境內主體及其控制的境外主體不得在境外發行虛擬貨幣。



2025年下半年來，監管部門已多次公開表態打擊虛擬貨幣交易。2025年11月28日，央行、公安部等十三部門召開打擊虛擬貨幣交易炒作工作協調機制會議，重申境內對虛擬貨幣的禁止性政策，合理引導市場的政策預期。

《經濟通通訊社9日專訊》