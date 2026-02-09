《中國要聞》最高檢：依法對違規社區團購平台開展民事公益訴訟

最高人民檢察院今日舉行「深入推進『食藥安全益路行』檢察公益訴訟監督」新聞發布會，最高檢副檢察長張雪樵在會上表示，最高檢在部署開展社區團購的專項監督活動過程中，辦理了一批民事公益訴訟案件。中國社區團購用戶規模已突破6億，覆蓋超80%的城市社區與縣域市場，但一些平台在生鮮食品的交易和流通過程中，存在消費者對商品質量投訴無門、難以維權等問題。



張雪樵強調，作為平台經濟的新模式，社區團購的規範完善需要一個過程，檢察公益訴訟應當秉持依法審慎的監督原則。對標準缺失、制度滯後的行政監管空白地帶，難以判斷構成行政違法的，不宜開展行政公益訴訟。然而，如果平台經營主體直接違反民法典及商事法律法規，損害消費者合法權益，應當承擔民事法律責任的，檢察機關不能「視而不見」，應當依法開展民事公益訴訟，維護民商事法律的統一正確實施。



*社區團購維權難，平台規避自身責任*



張雪樵還指出，社區團購平台消費生鮮食品質量難以控制、消費者又投訴無門的根本原因是平台企業作為食品銷售鏈的主導者和實際控制者，通過格式合同條款規避了自身的民事法律責任，將商品銷售方的合同義務和法律責任轉嫁給線下供應商，而線下供應商與消費者並沒有建立實質交易關係，導致了消費者維權難的困境。



為此，最高檢舉辦公開聽證會，在依據民法典準確把握平台企業與消費者構成實質民事法律關係的基礎上，指導湖南、江蘇、浙江、北京等地檢察機關先後對相關平台違法行為以民事公益訴訟立案93起並發布公告89件，主張平台企業依法修改格式合同不合法條款。發布公告後，多家頭部平台企業就食品質量安全主動承諾對消費者履行首負責任和兜底保障責任，並嚴格依據民法典等法律法規規範各類格式合同條款，加強自律管理。



據介紹，2025年1月，最高人民檢察院部署開展「食藥安全益路行」檢察公益訴訟監督活動。2025年1月至11月，共立案辦理食藥安全公益訴訟案件24029件，佔公益訴訟案件總數的19%，取得了明顯成效。

《經濟通通訊社9日專訊》