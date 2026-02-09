  • 會員
09/02/2026 08:35

《中加關係》外媒：中國最高法推翻加國公民販毒死刑判決

　　據《法新社》引述加拿大官員指，加拿大公民謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）涉嫌在中國走私毒品案的死刑判決，已被中國最高人民法院推翻。報道指，這標誌加拿大總理卡尼（Mark Carney）訪華後，兩國關係進一步緩和。

　　加拿大全球事務部未對卡尼訪華效應，是否影響中國法院對謝倫伯格案裁決置評。加拿大外交部發言人伊特（Thida Ith）在聲明表示，鑑於私隱，未能提供進一步資訊。伊特並指，當局得悉中國最高人民法院就謝倫伯格案件所作出的裁決；外交部將持續給予謝倫伯格及其家屬所需領事服務。伊特又指，與所有被判處死刑的加拿大人一樣，加方也就此案籲請北京寬大處理。

　　謝倫伯格被控於2014年企圖將222公斤冰毒從中國走私到澳洲。2018年被大連市中級人民法院一審判罪成，判囚15年。他不服判決提出上訴，遼寧省高院於一個月後裁定判刑過輕，發還重審。中國法院於2019年改判謝倫伯格死刑，時值孟晚舟案令中加關係緊張之際。
《經濟通通訊社9日專訊》

