香港周圍遊
AH股新聞

09/02/2026 14:31

《債務風險》中國監管憂市場波動風險，傳引導銀行控制美債敞口

　　據《彭博》報道，因擔心投資過度集中和市場波動風險，中國監管部門據悉近期引導金融機構控制其持有的美國國債規模。

　　報道援引知情人士表示，監管部門建議銀行控制美國國債的購買，並讓部分美債敞口較高的銀行削減持倉。相關指示並不適用於中國官方持有的美債。

　　知情人士稱，相關監管部門近期以窗口指導的形式與國內部分大銀行溝通，反映出監管層對銀行持有大量美債、可能面臨的劇烈波動風險的擔憂。在市場關於美債避險地位及美元吸引力的討論升溫之際，這與一些其他國家政府和基金經理的擔憂不謀而合。

*消息指未設定明確規模或時間目標*

　　知情人士說，相關指引意在分散市場風險，與地緣政治博弈或對美國信用失去信心無關。他們補充道，監管層未設定明確的規模或時間目標。儘管中美之間仍存在摩擦，但自去年達成貿易休戰協議以來，雙邊關係已趨於穩定。上周中美元首通話，美國總統特朗普還計劃最早於4月訪華。知情人士稱，控制美債持倉的監管指導是在此次通話前做出的。

　　據國家外匯管理局數據，截至去年9月，中國銀行業持有的美元計價債券規模約2980億美元；其中有多少美國國債則不得而知。
《經濟通通訊社9日專訊》

