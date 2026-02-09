《提振Ａ股》滬深北交易所：優化再融資審核，提升再融資靈活性、便利度

滬深北交易所今日宣布優化再融資一攬子措施。在進一步支持優質上市公司創新發展方面，滬深北交易所明確，對經營治理與信息披露規範，具有代表性與市場認可度的優質上市公司，優化再融資審核，進一步提高再融資效率。過程中，將堅持優中選優、寧缺毋濫。支持優質上市公司將募集資金用於與主營業務緊密相關或高度協同的新產業、新業態、新技術領域，投向第二增長曲線業務，同時嚴防盲目跨界投資、多元化投資。



同時，為更好適應科創企業再融資需求，滬深交易所已修訂上市公司「輕資產、高研發投入」規則，明確主板企業認定標準。滬深北交易所存在破發情形的上市公司，可以通過定增、發行可轉債等方式合理融資，募集資金需投向主營業務。



此外，滬深北交易所還明確提升再融資靈活性、便利度，加強再融資全過程監管。壓嚴壓實上市公司信息披露第一責任人和中介機構「看門人」職責，建立交易所再融資預案披露工作機制，嚴防上市公司「帶病」申報再融資。加強募集資金監管，嚴肅懲處違規變更募集資金用途、擅自延長臨時補充流動資金期限等情形。加大事中事後監管力度，從嚴處理再融資違法違規行為。

《經濟通通訊社9日專訊》