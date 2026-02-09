  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯
AH股新聞

09/02/2026 09:27

《Ａ股行情》滬綜指高開0.93%，李強要求政策靠前發力

　　隔夜美股大漲，道指史上首次突破5萬點，亞洲市場情緒受提振。滬深股市今早集體高開，滬綜指高開0.93%，報4103.54點，深成指高開1.5%，創業板指大幅高開1.95%。影視娛樂、AI應用板塊開盤造好。

　　國務院總理李強在國務院全體會議中要求宏觀政策靠前發力、財政資金儘可能提前安排，加強資金下達和項目建設的協同配合，確保政策盡快落地見效。會議討論政府工作報告稿和「十五五」規劃綱要草案稿。李強在會議中要求勇於攻堅克難，確保「十五五」開好局起好步。要挖掘內需新成長點；要密切跟蹤形勢變化，突出穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，做好政策預研儲備，根據需要及時推出，確保全年目標任務順利完成。

　　監管發力，人行等八部門聯合表示，嚴令境內主體及其控制的境外主體不得在未經相關部門同意情況下，於境外發行發行掛勾人民幣的穩定幣。當局表示，掛勾法定貨幣的穩定幣在流通使用中變相履行了法定貨幣的部分功能，事關貨幣主權。此外，境內對虛擬貨幣堅持禁止性政策，相關業務活動屬於非法金融活動，一律嚴格禁止，堅決依法取締。

　　此外，監管機構因快手科技去年12月出現大量色情低俗內容，對其處以1.19億元(人民幣．下同)罰款，凸顯這家視頻分享平台在安全管理方面存在的漏洞。北京快手科技對此回應稱，誠懇接受、堅決整改，今後將強化依法合規經營意識，健全長效治理機制，切實履行主體責任和社會責任。

　　人行今日進行1130億元7天期逆回購，公開市場有750億元逆回購到期，即今日淨投放380億元。本周公開市場將有4055億元逆回購到期。
《經濟通通訊社9日專訊》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

日圓 | 吳永強：高市政府大勝後日圓走向

09/02/2026 13:30

貨幣攻略

中南海致電白宮，中美關係還可期嗎？

06/02/2026 12:53

大國博弈

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區