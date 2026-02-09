《Ａ股行情》滬綜指半日升1.17%重上4100點，創業板指漲超3%

滬深股市強力上漲，創業板半日漲3.11%最勁，滬綜指收升1.17%報4113.28點，重上4100點，深成指也升2.07%。滬深兩市半日成交14910億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段成交增加1068億元或7.7%。



盤面上，光伏板塊再度大漲，TCL中環(深:002129)收升8.6%，雙良節能(滬:600481)揚7.5%。國海證券報告稱，SpaceX收購xAI，百萬顆衛星申請獲受理，太空光伏需求進一步強化；馬斯克的太空算力戰略已在快速推進，有望帶動太空能源尤其是太陽翼需求快速增長。



同時，東方證券研報指出，太空光伏催化足夠多、空間足夠大、中國產業鏈足夠強，國內領先設備廠商、核心材料製造廠商具備增量訂單空間



A股黃金板塊跟隨國際金價回升之勢收漲，湖南白銀(深:002716)上午彈8.6%，中金黃金(滬:600489)升近2%。隨著美元走軟，現貨金今日上漲1.4%，至每盎司5029.09美元。另外，人民銀行連續15個月增持黃金儲備，按美元計價的價值單月驟升逾500億美元、逼近3700億美元的紀錄新高。

《經濟通通訊社9日專訊》