09/02/2026 13:19

《Ａ股行情》習近平考察北京國家信創園，AI應用概念股漲，滬指午後升1%

　　國家主席習近平今日上午去到位於北京亦莊的國家信創園，了解信息技術應用創新和北京加快建設國際科技創新中心情況，察看代表性科技創新成果展示。

　　A股市場午後升勢持續，滬綜指升1%，報4112.73點，滬深300指數升1.5%，深成指升近2%。上海B股升0.9%，深圳B股升0.33%。午後AI應用概念股漲勢擴大，掌閱科技(滬:603533)及三六零(滬:601360)等多股漲停。
《經濟通通訊社9日專訊》

