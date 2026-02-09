  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

09/02/2026 15:07

《Ａ股行情》滬綜指收升1.4%重上4100點，AI科技股領漲

　　受英偉達等芯片股飆升帶動，道指上周五（6日）突破歷史性的5萬點大關，以科技股為主的納指也大幅收高。滬深股市反彈，滬指全日收升1.41%報4123.09點，重上4100點大關，深成指揚2.17%，創業板指漲2.98%。兩市全日成交額2.25萬億元（人民幣．下同），較上個交易日回升1036億元或4.6%。

　　分析人士稱，市場前期風險已充分釋放，料將重回上升通道中。宏觀經濟上是通縮走向通脹的過程，加上人民幣匯率已經是持續性的走強，這些因素對A股的資產價格提供了最有力的支撐。

　　從板塊來看，科技股領漲，中文在線(深:300364)升20%封板，壹網壹創(深:300792)漲14.5%。官媒報道，國家主席習近平今日上午來到位於北京亦莊的國家信創園，了解信息技術應用創新和北京加快建設國際科技創新中心情況，察看代表性科技創新成果展示，並同科研人員和科技企業負責人代表親切交流。小米集團(01810)董事長雷軍亦參加了該次活動。

　　另外，影視板塊強勢上漲4.7%，橫店影視(滬:603103)、博納影業(深:001330)雙雙升停。2026春節檔影片今日開啟預售，據燈塔專業版實時數據，截至下午1時36分，2026春節檔新片預售總票房已突破3000萬元，達3010.5萬元，前三位分別為《飛馳人生3》、《驚蟄無聲》、《鏢人：風起大漠》。
 

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004719.06+1.63　
上證指數4123.09+1.419497.26
深證成指14208.44+2.1712997.50
創業板指3332.77+2.98　
科創501458.16+2.51　
B股指數265.23+0.871.35
深證B指1250.60+0.500.52

《經濟通通訊社9日專訊》

【你點睇？】黎智英國安案判囚廿年，你點睇判刑結果？你認為西方啟動談判的可能性如何？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

日圓 | 吳永強：高市政府大勝後日圓走向

09/02/2026 13:30

貨幣攻略

中南海致電白宮，中美關係還可期嗎？

06/02/2026 12:53

大國博弈

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區