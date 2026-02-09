《Ａ股行情》滬綜指收升1.4%重上4100點，AI科技股領漲

受英偉達等芯片股飆升帶動，道指上周五（6日）突破歷史性的5萬點大關，以科技股為主的納指也大幅收高。滬深股市反彈，滬指全日收升1.41%報4123.09點，重上4100點大關，深成指揚2.17%，創業板指漲2.98%。兩市全日成交額2.25萬億元（人民幣．下同），較上個交易日回升1036億元或4.6%。



分析人士稱，市場前期風險已充分釋放，料將重回上升通道中。宏觀經濟上是通縮走向通脹的過程，加上人民幣匯率已經是持續性的走強，這些因素對A股的資產價格提供了最有力的支撐。



從板塊來看，科技股領漲，中文在線(深:300364)升20%封板，壹網壹創(深:300792)漲14.5%。官媒報道，國家主席習近平今日上午來到位於北京亦莊的國家信創園，了解信息技術應用創新和北京加快建設國際科技創新中心情況，察看代表性科技創新成果展示，並同科研人員和科技企業負責人代表親切交流。小米集團(01810)董事長雷軍亦參加了該次活動。



另外，影視板塊強勢上漲4.7%，橫店影視(滬:603103)、博納影業(深:001330)雙雙升停。2026春節檔影片今日開啟預售，據燈塔專業版實時數據，截至下午1時36分，2026春節檔新片預售總票房已突破3000萬元，達3010.5萬元，前三位分別為《飛馳人生3》、《驚蟄無聲》、《鏢人：風起大漠》。



表列滬深股市主要指數 收市（點） 升/跌(%) 成交金額（億元人民幣） 滬深300 4719.06 +1.63 上證指數 4123.09 +1.41 9497.26 深證成指 14208.44 +2.17 12997.50 創業板指 3332.77 +2.98 科創50 1458.16 +2.51 B股指數 265.23 +0.87 1.35 深證B指 1250.60 +0.50 0.52

