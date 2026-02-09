《Ａ股焦點》國壽AH齊升，參與成立私募基金，共同出資額超50億元

企查查APP顯示，近日，匯智長三角（上海）私募基金合夥企業（有限合夥）成立，出資額50.5億元（人民幣．下同），經營範圍包含：以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動。企查查股權穿透顯示，該企業由中國人壽(02628)(滬:601628)等共同出資。



中國人壽A股高開高走，現升2%，報48.42元；H股升3.32%。

《經濟通通訊社9日專訊》