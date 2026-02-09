  • 會員
09/02/2026 09:56

《Ａ股焦點》稀土永磁板塊走高，日媒稱中國已批准多項對日稀土出口

　　日本媒體報道，中國加強管制後已批准多項對日稀土出口。稀土永磁板塊走高，盛和資源(滬:600392)逼近漲停，中國稀土(深:000831)升6.6%，中科磁業(深:301141)漲5.9%，京運通(滬:601908)彈升5.5%，北方稀土(滬:600111)升5.4%，寧波韻升(滬:600366)、正海磁材(深:300224)、橫店東磁(深:002056)、中稀有色(滬:600259)升幅居前。

　　日本《共同社》報道，多名貿易消息人士上周五（6日）稱，中國有關部門在1月加強兩用物項對日本出口管制後，已批准多項對日稀土出口。與此同時也獲悉，兩國之間貿易進出口接連出現通關延遲情況，其中包括工礦業領域。消息人士表示，日本一度擔憂加強管制將導致出口暫停，但實際並未全面禁運。

　　另外，上周日本內閣官房副長官尾崎正直透露，勘探船「地球號」成功從東京都小笠原村南鳥島附近的深海海底，採集到大量含有稀土元素的粘土狀沉積物。日媒報道，在當前稀土產量大部份來自中國的情況下，此舉可能為日本實現國產化穩定供應邁出一步。試驗性鑽探已於1月12日開始。
《經濟通通訊社9日專訊》

