《Ａ股焦點》吉利訴訟案和解，欣旺達賠款降至6.08億元，股價飆逾5%

據《財新》報道，吉利系企業訴欣旺達(深:300207)案於2月6日達成和解，相較原告方最初提出的23.14億元（人民幣．下同）索賠，欣旺達實際需要支付的金額大幅下降至6.08億元。2月6日，欣旺達披露上述信息，公司股價現飆逾5%，報25.31元。



欣旺達是國內主流電池企業之一，除了生產消費類電池，還通過子公司欣旺達動力生產動力電池。2025年欣旺達的動力電池裝車量排名國內第六，市場份額佔比3.17%。2025年12月26日，吉利控股集團間接子公司威睿起訴欣旺達，稱因電池質量問題造成損失。



報道稱，欣旺達和威睿都沒有公開受到影響的具體車型和損失總金額，但威睿索賠很可能與極氪品牌有關。2024年12月，極氪宣布，電池檢測發現，部分極氪001車型存在偶發充電速度變慢、電池容量異常衰減等問題，極氪為這部分車型更換了全新的電池包。有行業資深人士曾告訴財新，當時極氪部分車型使用欣旺達動力電池，電池存在質量隱患，不排除個別車輛起火事件與此有關，極氪為車主免費更換電池是事實上的「召回」。

