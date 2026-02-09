快手受罰後，今早宣布與央視春晚合作直播、點播等，「搖一搖領紅包」已開啟

快手(01024)今早宣布與央視《2026年春節聯歡晚會》達成合作。用戶打開快手搜索「春晚」，即可提前預約馬年央視春晚直播。春晚期間，快手將通過直播、點播及短視頻等多種內容形態，呈現2026年央視春晚全程內容，同時支持歷年春晚節目回看。



春節期間，快手還將上線紅包互動活動，搖一搖即可領紅包，除夕當天還有全天紅包雨。



據了解，快手在2月4日至23日開啟「搖一搖領紅包」活動，用戶完成全部進度紅包，100%解鎖後可獲88元（人民幣．下同）現金。2月15日遼寧衛視春晚期間，快手將發放專屬紅包雨，單場最高獎金達1萬元；2月16日大除夕當天，全天整點紅包雨持續上線，單場最高同樣可贏1萬元。



去年12月22日，快手直播間深夜突然出現大量色情內容，快手處理後翌日表示是遭到網絡攻擊。北京市互聯網信息辦公室根據國家互聯網信息辦公室指導對此事立案調查，上周五（6日）通報結果指，快手「未履行網絡安全保護義務，未及時處置系統漏洞等安全風險，未對用戶發布的違法信息立即採取停止傳輸、消除等處置措施，情節嚴重，影響惡劣」，因此對快手罰款1.191億元，並處以警告、責令限期改正等。快手隨即發布致歉聲明稱「誠懇接受，堅決整改」。

《經濟通通訊社9日專訊》