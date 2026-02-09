【聚焦人幣】人民幣持續走強，逾40上市公司擬開展外匯套期保值

人民幣近期持續走強，某上市公司的公告顯示，「2025年人民幣匯率出現超出市場預期的較大幅度升值，導致公司美元資產敞口產生匯兌損失約合人民幣10.99億元」，損失甚巨。《上海證券報》報道，為應對匯率風險，上市公司外匯套期保值熱漸起，據其記者不完全統計，開年以來，已有包括三七互娛(深:002555)、紫金礦業(02899)(滬:601899)、福蓉科技(滬:603327)等在內的逾40家上市公司發布公告，明確將開展外匯套期保值或相關衍生品業務。



所謂外匯套期保值，即是給企業面對的匯率風險「上保險」。企業可以通過遠期、掉期、期權等匯率避險工具，提前鎖定未來收付匯的匯率，降低不確定性，避免匯率波動「吃掉」經營利潤。



報道引述跨境金融研究院院長王志毅表示，如果這些敞口完全暴露在匯率波動之下，短期財務波動很容易被放大，甚至掩蓋主營業務的真實經營狀況，「隨著企業全球化布局不斷加快，境外收入在整體經營中的佔比逐年上升，企業面臨的外匯敞口規模也隨之持續擴大」。



王志毅認為，對全球化程度不斷提升的企業而言，外匯套保正從一個「可選項」逐漸變為企業風控體系中的「基本配置」，其重要性也將隨著海外業務比重的提升而持續凸顯。

