09/02/2026 11:05

《中國監管》公安部：緊盯電商、外賣平台，嚴打假劣食品、「幽靈外賣」等

　　公安部網站今日發文稱，公安部環境資源和食品藥品犯罪偵查局近日下發通知，要求各地環食藥偵部門針對民眾反映強烈的網絡平台製售假劣食品、保健品虛假宣傳等問題，強化責任擔當，依法嚴厲打擊涉網食品安全犯罪活動。

　　通知要求，要緊盯電商平台、直播平台、外賣平台、短視頻平台、社交平台等重點部位，聚焦虛假宣傳銷售假劣保健品、肉製品、酒水飲料、農產品和調味品，虛假開設網絡外賣店鋪「幽靈外賣」等多發性問題，不間斷開展網上巡查，主動開展線索排查，涉嫌犯罪的堅決立案偵辦。

　　針對網售假劣食品犯罪地域分散、活動隱蔽、交易量大的特點，堅持打早打小、快偵快破，堅決把食品安全風險隱患消除在萌芽狀態，堅持上游下游一起打、源頭末端一起查，及時發起集群打擊行動，堅決打掉一批職業違法犯罪團夥，摧毀一批違法犯罪窩點，斬斷一批非法利益鏈條。

　　通知並強調，要進一步加強與市場監管、農業農村、海關等部門的溝通協作，加強行政執法與刑事司法的有效銜接，加強違法犯罪信息共享和案件雙向移送，推動源頭治理，做好協同整治。要加強與法檢機關的溝通，用足用好法律武器，全面、準確、依法適用有關罪名。
《經濟通通訊社9日專訊》

【說說心理話】「開心果」賈思樂於媽媽離世後患上抑鬱症，幸得朋友及早發現：「當你不開心的時候，最重要第一時間找朋友聊聊天」► 即睇

