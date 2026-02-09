  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

09/02/2026 11:35

《中國要聞》小米、理想等車企被惡意貶損，太原多部門約談13家MCN機構

　　微信公眾號「太原網警」今日發文指，為規範MCN機構及互聯網企業經營行為，淨化網絡生態環境，山西太原市委網信辦聯合市公安局6日（上周五）召開網絡綜合治理暨MCN機構管理集中約談會，涉及13家MCN機構。

　　MCN機構是指在網絡信息內容服務平台入駐，為網絡信息內容創作者提供策劃、製作、營銷等相關服務的機構。會議針對近期網絡上出現的，由部分MCN機構及博主針對小米(01810)、理想(02015)等新能源車企，進行貶損及惡意評價，損害新能源車企品牌聲譽等亂象強調，任何MCN機構與網絡內容創作者（「網絡大V」）必須要嚴格遵守行業規範與商業倫理，不得組織或參與針對企業及產品的網絡水軍、惡意投訴、引戰炒作等行為，共同維護公平競爭、健康清朗的市場與網絡環境。

　　會議要求，各MCN機構、內容生產者要堅守法律底線，堅決杜絕利用AI技術編造傳播虛假信息、侵犯公民個人信息等違法行為。要加強對旗下帳號的審核管控，不得利用簽約帳號聯動炒作、惡意引流。要堅持「內容向善」導向，主動創作、傳播反映產業升級、創新創業、營商環境優化等方面的正能量內容，充分展現太原務實奮進、開放包容的城市形象。

　　參會企業負責人在會上簽署了《太原市互聯網行業合規經營承諾書》，並一致表示，將恪守合規經營準則，進一步完善內部管理制度，共同推動我市網絡生態環境持續向好、健康發展。
《經濟通通訊社9日專訊》

【說說心理話】「開心果」賈思樂於媽媽離世後患上抑鬱症，幸得朋友及早發現：「當你不開心的時候，最重要第一時間找朋友聊聊天」► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

日圓 | 吳永強：高市政府大勝後日圓走向

09/02/2026 13:30

貨幣攻略

中南海致電白宮，中美關係還可期嗎？

06/02/2026 12:53

大國博弈

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區