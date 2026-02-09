《中國要聞》小米、理想等車企被惡意貶損，太原多部門約談13家MCN機構

微信公眾號「太原網警」今日發文指，為規範MCN機構及互聯網企業經營行為，淨化網絡生態環境，山西太原市委網信辦聯合市公安局6日（上周五）召開網絡綜合治理暨MCN機構管理集中約談會，涉及13家MCN機構。



MCN機構是指在網絡信息內容服務平台入駐，為網絡信息內容創作者提供策劃、製作、營銷等相關服務的機構。會議針對近期網絡上出現的，由部分MCN機構及博主針對小米(01810)、理想(02015)等新能源車企，進行貶損及惡意評價，損害新能源車企品牌聲譽等亂象強調，任何MCN機構與網絡內容創作者（「網絡大V」）必須要嚴格遵守行業規範與商業倫理，不得組織或參與針對企業及產品的網絡水軍、惡意投訴、引戰炒作等行為，共同維護公平競爭、健康清朗的市場與網絡環境。



會議要求，各MCN機構、內容生產者要堅守法律底線，堅決杜絕利用AI技術編造傳播虛假信息、侵犯公民個人信息等違法行為。要加強對旗下帳號的審核管控，不得利用簽約帳號聯動炒作、惡意引流。要堅持「內容向善」導向，主動創作、傳播反映產業升級、創新創業、營商環境優化等方面的正能量內容，充分展現太原務實奮進、開放包容的城市形象。



參會企業負責人在會上簽署了《太原市互聯網行業合規經營承諾書》，並一致表示，將恪守合規經營準則，進一步完善內部管理制度，共同推動我市網絡生態環境持續向好、健康發展。

《經濟通通訊社9日專訊》