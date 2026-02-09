《中國要聞》全球首家愛奇藝樂園揚州開幕，未來將拓展至開封、北京

全球首家愛奇藝樂園昨日在揚州京杭大運河畔正式開園迎客。《現代快報》引述愛奇藝創始人、CEO龔宇表示，樂園的落地並非偶然，而是影視行業發展到一定階段的必然選擇，更是對文旅產業升級、文化產業創新的一次全新探索。龔宇又透露，未來還將在開封、北京等城市落地主題樂園。這種模式讓文旅目的地有了更鮮明的文化標識，為文旅產業從「打卡經濟」向「體驗經濟」轉型，提供了可複製的樣本。



據介紹，與迪士尼、環球影城的重資產、大佔地模式不同，愛奇藝樂園以「小型化、快迭代、強互動」為核心，1萬-2萬平方米的室內空間全季運營，避開季節帶來的潮汐式客流問題；VR、AR、XR等科技的運用，讓小空間也能打造出極致的沉浸體驗。同時，園內的體驗IP會不斷迭代，緊跟大眾審美變化，持續保持樂園的吸引力。



*龔宇：以前沿科技+國創IP傳播中國文化*



龔宇表示，樂園的核心是「國創IP+前沿科技」，通過虛擬現實、人工智能等前沿技術，讓中國故事以更鮮活的方式被傳播。無論是《唐朝詭事錄》裏的國風懸疑，《我的阿勒泰》裏的民族風情，還是《蓮花樓》裏的江湖情懷，這些根植於中國文化的IP，通過科技的手段被還原、被演繹，讓遊客在沉浸式體驗中感受中國文化的魅力。這種傳播方式，比單純的內容輸出更有感染力，也讓文化傳播真正走進大眾。

《經濟通通訊社9日專訊》