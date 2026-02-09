  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯
AH股新聞

09/02/2026 15:41

《中國要聞》全球首家愛奇藝樂園揚州開幕，未來將拓展至開封、北京

　　全球首家愛奇藝樂園昨日在揚州京杭大運河畔正式開園迎客。《現代快報》引述愛奇藝創始人、CEO龔宇表示，樂園的落地並非偶然，而是影視行業發展到一定階段的必然選擇，更是對文旅產業升級、文化產業創新的一次全新探索。龔宇又透露，未來還將在開封、北京等城市落地主題樂園。這種模式讓文旅目的地有了更鮮明的文化標識，為文旅產業從「打卡經濟」向「體驗經濟」轉型，提供了可複製的樣本。

　　據介紹，與迪士尼、環球影城的重資產、大佔地模式不同，愛奇藝樂園以「小型化、快迭代、強互動」為核心，1萬-2萬平方米的室內空間全季運營，避開季節帶來的潮汐式客流問題；VR、AR、XR等科技的運用，讓小空間也能打造出極致的沉浸體驗。同時，園內的體驗IP會不斷迭代，緊跟大眾審美變化，持續保持樂園的吸引力。　

*龔宇：以前沿科技+國創IP傳播中國文化*

　　龔宇表示，樂園的核心是「國創IP+前沿科技」，通過虛擬現實、人工智能等前沿技術，讓中國故事以更鮮活的方式被傳播。無論是《唐朝詭事錄》裏的國風懸疑，《我的阿勒泰》裏的民族風情，還是《蓮花樓》裏的江湖情懷，這些根植於中國文化的IP，通過科技的手段被還原、被演繹，讓遊客在沉浸式體驗中感受中國文化的魅力。這種傳播方式，比單純的內容輸出更有感染力，也讓文化傳播真正走進大眾。
《經濟通通訊社9日專訊》

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

日圓 | 吳永強：高市政府大勝後日圓走向

09/02/2026 13:30

貨幣攻略

中南海致電白宮，中美關係還可期嗎？

06/02/2026 12:53

大國博弈

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區