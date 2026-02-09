  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
香港周圍遊
etnet專輯
AH股新聞

09/02/2026 14:15

【ＦＯＣＵＳ】高市一「選」成名，日圓切忌僥幸

　　【FOCUS】美俄核武軍備新一輪競賽蓄勢之際，周日（8日）率領自民黨「豪賭」成功的日本首相高市早苗，同躍躍欲試--攜二戰後最多眾議院議席的勝果，她接連就參拜靖國神社、修改憲法等「試水溫」。不過，如同其經濟刺激、稅收減免、增加軍費等一系列好大喜功式宏圖大計，愈是激進，愈近絕路。

*施政隨心所欲，復辟大放厥詞*

　　 自1月19日破釜沉舟宣布解散眾議院，高市在右翼、女性、年輕選民的助力下，率領自民黨打贏被稱為「珍珠港2.0」的閃電選戰。於464個眾議院議席中豪取316席，一舉將選前的「未夠半數（198席）」逆轉為「超三分二門檻」，未來施政、立法、修憲之路可謂隨心所欲。

　　此亦直接意味著，高市去年12月提出的122.3萬億日圓的新財年預算，將毫無懸念在國會過關，其中包括史上最高的逾9萬億日圓國防開支、暫停徵收8%食品消費稅兩年、向18歲以下兒童一次性發放2萬日圓現金、向每位國民發放3000日圓消費券等。

　　作為安倍晉三（早在2006年就明言憲法第9條「不合時宜」）的忠實門徒，高市周日晚並稱，有意修改憲法，以及「正努力創造（參拜靖國神社）環境」。無獨有偶，東京電力旗下全球最大核電站之一、柏崎刈羽(Kashiwazaki Kariwa)核電站將於本周重啟，亦似響應安倍政府2014將核能重新定位為「重要的基礎電源」。

*訪美或再豪賭，達里奧憂彈性*

　　接下來的看點，當屬高市3月的美國之行。時值美俄新近失效，去年底就據報擬修訂「無核三原則（不擁有、不製造、不運進核武器」的高市，除了勢必尋求美國重申對亞洲地區安全的承諾，會否借特朗普「以實力促和平」的賀語，就「擁核」再豪賭一舖，勢成焦點。

　　對此，「鱷王」達里奧最新警告，日本面臨的真正問題並非是否與中國發生衝突，而是失去戰略彈性，被迫陷入「無法管控」衝突的境地。他指，如果圍繞台灣問題的緊張局勢成為常態，衝突愈深，日本的判斷空間就愈窄，就愈可能被捲入美中衝突的最前線。

*債市干預兩難，匯率一沉難起*

　　高市一「選」成名晉身強勢首相，欲借勢攪動亞太地緣風雲之心昭然若揭。然而，眼見日本央行每月暴買約3.3萬億日圓日債，仍無法確保日債止跌（價跌息升），從1月19日高市宣布提前大選至今，2年期日債收益率已升至1.3%的逾30年最高，任何對債市潛在的干預，都將殃及另一端本就如履薄冰的日圓匯率。

　　換言之，高市欲複製「安倍三支箭」可謂時不我予，皆因當年安倍時期的強日圓、低物價背景，早已變更為根深蒂固的弱日元、高通脹，此時再擴張財政無疑是飲鴆止渴。英媒《The Telegraph》文章甚至稱，鑑於日本作為全球主要債權國的地位，高市的支出計劃可能引發一場席捲亞洲乃至全球的債市危機。

　　事實上，盡管日股迭創新高，但日本去年實際工資已連續四年負增長。當疲軟日圓陷入「永難回升」的黯淡，高市的減稅、派錢在持續增加的生活成本壓力下如杯水車薪，「高民望」還能持續多久？

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

日圓 | 吳永強：高市政府大勝後日圓走向

09/02/2026 13:30

貨幣攻略

中南海致電白宮，中美關係還可期嗎？

06/02/2026 12:53

大國博弈

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區