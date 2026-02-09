  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
AH股新聞

09/02/2026 18:10

《提振Ａ股》官媒：再融資新政扶優、扶科，助優質上市公司進一步做優做強

　　滬深北交易所今日宣布優化再融資一攬子措施。《新華社》分析指，這一輪優化釋放出3個訊號，除了有利於引導市場資源加快向新質生產力領域聚集，也為優質上市公司面對市場機遇及時進行再融資打開更大空間。

*引導市場資源加快向新質生產力聚集*

　　訊號一：扶優、扶科的政策導向突出。滬深北交易所本次推出的4方面舉措中，有2項重點圍繞進一步支持優質上市公司創新發展和更好適應科技創新企業再融資需求。在加大對優質上市公司再融資支持方面，滬深北交易所明確，對經營治理與信息披露規範，具有代表性與市場認可度的優質上市公司，優化再融資審核，進一步提高再融資效率。業內預計，這將縮短優質上市公司再融資的時間周期，有利於企業搶抓市場機遇，進一步做優做強，也有利於引導市場資源加快向新質生產力領域聚集。

*回應市場關切，助企業及時再融資*

　　訊號二：系統優化再融資流程，回應市場關切。從企業發展來講，上市並非「一錘子買賣」，隨著業務發展需要，便利的再融資制度同樣也很重要。針對市場長期呼籲的再融資靈活性和便利度不夠等問題，本輪優化進行了集中「升級」。本輪優化明確，上市公司披露再融資預案時，應當同時簡要披露前次募集資金使用情況以及下一步使用進度考慮，申報時前次募集資金使用進度原則上應當達到基本使用完畢的標準。據了解，之前市場普遍是按70%掌握的。業內人士認為，這其實為優質上市公司面對市場機遇及時進行再融資打開了更大空間。

*優化不意味放鬆，全過程加強監管*

　　訊號三：加強再融資全過程監管，營造良好市場生態。優化再融資一攬子措施並不意味著放鬆監管。既要「放得活」，又要「管得好」。滬深北交易所有關負責人表示，本輪優化把防風險、強監管擺在突出位置，加強全鏈條監管，將統籌好一二級市場平衡，平穩有序推進一攬子舉措落地見效。在壓嚴壓實上市公司信披第一責任人和中介機構「看門人」職責方面，本輪優化建立了交易所再融資預案披露工作機制，嚴防上市公司「帶病」申報再融資。同時，本輪優化還完善了再融資預案公告相關要求，對於以取得上市公司控制權為目的的鎖價定增，發行對象應當公開承諾在批文有效期內完成發行，防止「忽悠式」再融資。加強募集資金監管，嚴肅懲處違規變更募集資金用途、擅自延長臨時補充流動資金期限等情形。
《經濟通通訊社9日專訊》

【說說心理話】「開心果」賈思樂於媽媽離世後患上抑鬱症，幸得朋友及早發現：「當你不開心的時候，最重要第一時間找朋友聊聊天」► 即睇

下一篇新聞︰09/02/2026 18:02  《中國要聞》春運首周交通出行人數超１４億人次

其他
More

09/02/2026 17:57  《中國要聞》財政部等三部門：跨境電商滯銷、退貨商品六個月內…

09/02/2026 17:53  新天綠色能源（００９５６）：１月完成發電量按年增加１５﹒２…

09/02/2026 17:44  《提振Ａ股》滬深北交易所：優化再融資審核，提升再融資靈活性…

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

日圓 | 吳永強：高市政府大勝後日圓走向

09/02/2026 13:30

貨幣攻略

中南海致電白宮，中美關係還可期嗎？

06/02/2026 12:53

大國博弈

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區