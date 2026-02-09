  • 會員
09/02/2026 17:23

《中國要聞》上海小南國多家分店突停業，消費者憂年夜飯訂金及儲值卡餘額難取回

　　上海小南國(03666)突傳多家上海分店無預警停業。據《藍鯨新聞》引述多位消費者報道，本月初小南國位於上海的多家分店在毫無預告的情況下停止營業，消費者擔心已經支付的年夜飯訂金和儲值卡餘額難以取回。

　　報道引述已支付訂金的消費者指，1月30日去小南國張江匯智店訂年夜飯時，店內經營一切正常，近幾日卻得知小南國多家分店突然閉店，而自己沒收到店方任何通知，「後來是隔壁店的老闆看不過去，從櫃台裏找了年夜飯的預定本子一個個打電話通知我們的」。該消費者又稱，曾嘗試聯絡該分店，但電話未能接通，「昨天（7日）好不容易在管理處找到一個聯繫方式，對方說三天之內給消息，但目前看來也有可能又是沒消息」。

　　另一已預訂年夜飯的消費者則表示接到門店經理電話告知餐廳即將關閉，經理也表示自己突然接到通知，並需逐一告知客戶。「退錢是一方面，現在也很難再找到合適的餐廳吃年夜飯了」。

　　至於儲值卡餘額，有消費者透露，自己的卡內仍有五六千元，而且聽分店員工說已被拖欠數月工資，目前無人清楚儲值卡餘額及訂金將如何處理，「當初想著是大店才充值的，誰知道遇上這樣的事情」。

*其他城市小南國加盟店未受影響*

　　報道提到，記者曾就閉店一事致電上海所有小南國分店，均無人接聽；致電無錫、珠海的小南國分店則發現，當地的分店仍在正常運營。當記者詢問上海小南國門店閉店會否影響無錫業務時，對方表示其分店為加盟店，不受影響。

　　小南國於1987年創立，以經營本幫菜聞名，2012年在港交所主板上市，旗下曾擁有小南國、南小館、慧公館等多個品牌，分店網絡一度覆蓋全國十多個城市，但近年該集團經營狀況持續承壓。財報顯示，2024年上海小南國虧損超過8500萬元（人民幣．下同），2025年中期虧損1824.8萬元。

　　今年1月8日，上海小南國公告，以10萬美元有條件出售小南國（香港）餐飲集團予Yam Shan Shan，包括旗下8間「上海小南國」內地分店，預期收益約1.38億元。

　　據了解，小南國（香港）餐飲集團目前僅營運10間「上海小南國」分店。此次交易完成後，上海小南國保留其中兩間分店--分別位於上海浦東新區和靜安區，是上海小南國最賺錢的兩家分店。不過該兩店將更名「Ching Ching」。
