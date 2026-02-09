《中加關係》加國公民死刑案已推翻？中國外交部：司法機關已覆核

據《法新社》近日引述加拿大官員指，加拿大公民謝倫伯格涉嫌在中國走私毒品案的死刑判決，已被中國最高人民法院推翻，標誌著加拿大總理卡尼訪華後兩國關係進一步緩和。《法新社》記者今日在中國外交部記者會上就此事提問，發言人林劍回應稱，「據了解，近日中國的有關司法機關對有關死刑案進行覆核並作出了宣判，具體請向主管部門詢問」。林劍強調，中國司法機關依法獨立審理相關案件並作出判決。



謝倫伯格於2014年底因企圖將222公斤冰毒從中國走私到澳洲而被捕。案件2016年在大連市中級人民法院一審，2018年11月20日判謝倫伯格罪成，監禁15年。謝倫伯格不服判決提出上訴，遼寧省高院迅即於同年12月29日開庭二審，裁定判刑過輕，發還重審。大連中院亦快速於2019年1月14日開庭重審，並在當天宣判，對謝倫伯格改判死刑。謝倫伯格再上訴，但在2021年8月被遼寧高院駁回，維持死刑判決，並報請最高人民法院核准。直至近日傳出，最高人民法院已於上周五（6日）推翻了謝倫伯格案的死刑判決，發還重審。



此案二審期間，加拿大應美國要求，在2018年12月1日逮捕了在溫哥華轉機的華為創辦人任正非女兒孟晚舟，中加關係因而急轉直下。孟晚舟在加拿大「居家監禁」並多次應訊後，終在2021年9月24日獲釋，翌日返抵中國。

《經濟通通訊社9日專訊》