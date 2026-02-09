《中日關係》中國外交部：無論日本誰執政，都必須恪守中日四個政治文件

日本首相高市早苗在昨日舉行的眾議院選舉中，獲得日本戰後最大選舉勝利，領導自民黨和日本維新會執政聯盟獲得過半數議席。中國外交部今日在北京舉行例行記者會，發言人林劍被問到日本眾議院選舉時回應稱，選舉是日本的國內事務，但本次選舉反映一些深層次的結構性問題，以及思潮動向、趨勢，值得日本各界有識之士和國際社會深思，殷鑑不遠，不可不察。



林劍稱，中方從不干涉別國內政，也堅決反對任何干涉中國內政、侵害中國核心利益、違背國際法和國際關係基本準則、破壞地區和平穩定的錯誤言行。中方的對日政策是明確、穩定、連續的，無論日本領導人是誰，無論是哪個政黨執政，都必須恪守中日四個政治文件，以及日本和平憲法履行自身承諾和國際義務。



林劍並指，中方敦促日本執政當局正視而不是漠視國際社會的關切，走和平發展道路而不是重蹈軍國主義覆轍，恪守中日四個政治文件而不是背信棄義。日本極右翼勢力若誤判形勢，恣意妄為，必將遭到日本人民的抵制和國際社會迎頭痛擊。



林劍又強調，中國對日政策始終保持穩定性和連續性，不會因日本某一次選舉而變化。中方再次敦促日方撤回高市涉台錯誤言論，以實際行動展現維護中日關係政治基礎的基本誠意。



*林劍：日本應在靖國神社等重大歷史問題上謹言慎行*



另外，高市早苗昨被問及參拜靖國神社時表示，「為了完善那樣的環境，正在努力。首先是盟友，還有要切實得到周邊國家的理解」。對此，林劍指出，靖國神社是日本軍國主義發動對外侵略戰爭的精神工具和象徵，供奉著對侵略戰爭負有嚴重罪責的14名甲級戰犯。靖國神社問題的實質是日本能否正確認識和深刻反省日本軍國主義侵略歷史，事關人類良知、中日關係政治基礎和日本的國家信仰，忘記歷史就意味著背叛，否認罪責就意味著重犯。



林劍指，今年是東京審判開庭80周年，在這一特殊年份，日本尤其應當正視和反省侵略歷史，在靖國神社等重大歷史問題上謹言慎行，不要重蹈覆轍，以實際行動同軍國主義徹底切割。

《經濟通通訊社9日專訊》